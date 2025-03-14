Створення фонду за угодою з США щодо корисних копалин потребуватиме залучення ЄС – Стефанішина

Україна під час створення фонду разом із США за рамковою угодою щодо українських корисних копалин має врахувати позицію ЄС, зазначила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністерка юстиції Ольга Стефанішина.

"Коли ми почнемо перемовини про угоду про фонд, ми не можемо вже їх вести без Європейського Союзу. Або ми можемо забезпечити створення або функціонування цього фонду на основі європейських правил", – сказала вона у виступі на Самміті експортерів Forbes 2025 в Києві у п’ятницю.

Стефанішина вважає, що це грає на користь України.

"Тому що формується ширший консенсус щодо рішення, і у нас, в принципі, є підтримка Європейського Союзу в умовах достатньо агресивної переговорної тактики нового уряду Сполучених Штатів щодо міжнародних угод, і дуже є великий тиск по часу", – пояснила віцепрем’єрка.

Як повідомлялося, Стефанішина підтвердила готовність України підписати угоду щодо мінеральних ресурсів з США будь-коли.

"Угода готова, по тексту не ведуться зміни. Переговори закриті. Американська сторона не визначилась з тим, коли, в яких умовах вони хочуть її підписати на даному етапі. Україна готова до підписання будь-коли", – сказала вона журналістам в кулуарах Саміта експортерів Forbes.