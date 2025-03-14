Інтерфакс-Україна

Економіка

20:10 14.03.2025

Створення фонду за угодою з США щодо корисних копалин потребуватиме залучення ЄС – Стефанішина

1 хв читати
Створення фонду за угодою з США щодо корисних копалин потребуватиме залучення ЄС – Стефанішина

Україна під час створення фонду разом із США за рамковою угодою щодо українських корисних копалин має врахувати позицію ЄС, зазначила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністерка юстиції Ольга Стефанішина.

"Коли ми почнемо перемовини про угоду про фонд, ми не можемо вже їх вести без Європейського Союзу. Або ми можемо забезпечити створення або функціонування цього фонду на основі європейських правил", – сказала вона у виступі на Самміті експортерів Forbes 2025 в Києві у п’ятницю.

Стефанішина вважає, що це грає на користь України.

"Тому що формується ширший консенсус щодо рішення, і у нас, в принципі, є підтримка Європейського Союзу в умовах достатньо агресивної переговорної тактики нового уряду Сполучених Штатів щодо міжнародних угод, і дуже є великий тиск по часу", – пояснила віцепрем’єрка.

Як повідомлялося, Стефанішина підтвердила готовність України підписати угоду щодо мінеральних ресурсів з США будь-коли.

"Угода готова, по тексту не ведуться зміни. Переговори закриті. Американська сторона не визначилась з тим, коли, в яких умовах вони хочуть її підписати на даному етапі. Україна готова до підписання будь-коли", – сказала вона журналістам в кулуарах Саміта експортерів Forbes.

Теги: #фонд #єс #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:13 14.03.2025
Волц про перемовини у Джидді: В якийсь момент ми взяли карту і почали малювати на ній, як ми збираємося закінчити цю війну

Волц про перемовини у Джидді: В якийсь момент ми взяли карту і почали малювати на ній, як ми збираємося закінчити цю війну

21:03 14.03.2025
Радники з безпеки Німеччини, Франції та Великої Британії неанонсовано вирушили до Вашингтону

Радники з безпеки Німеччини, Франції та Великої Британії неанонсовано вирушили до Вашингтону

20:52 14.03.2025
Членство в ЄС є пунктом номер один економічних гарантій для України, але рішення блокує Угорщина – Зеленський

Членство в ЄС є пунктом номер один економічних гарантій для України, але рішення блокує Угорщина – Зеленський

20:18 14.03.2025
Держдеп США введе санкції щодо всіх причетних до примусових депортацій уйгурів до КНР – Рубіо

Держдеп США введе санкції щодо всіх причетних до примусових депортацій уйгурів до КНР – Рубіо

20:02 14.03.2025
Зеленський поговорив із президентом Євангельської асоціації Біллі Грема

Зеленський поговорив із президентом Євангельської асоціації Біллі Грема

19:32 14.03.2025
Рубіо про переговори з РФ: є підстави для обережного оптимізму

Рубіо про переговори з РФ: є підстави для обережного оптимізму

13:54 14.03.2025
ЄС виключив із санкційного списку чотирьох громадян РФ

ЄС виключив із санкційного списку чотирьох громадян РФ

11:22 14.03.2025
Посли ЄС погодилися продовжити ще на пів року персональні санкції для фізичних та юросіб за війну РФ проти України

Посли ЄС погодилися продовжити ще на пів року персональні санкції для фізичних та юросіб за війну РФ проти України

10:24 14.03.2025
ЄС пропонує створити добровільний фонд до 40 млрд євро на військові потреби України - ЗМІ

ЄС пропонує створити добровільний фонд до 40 млрд євро на військові потреби України - ЗМІ

09:21 14.03.2025
Україна спільно з ЄС закінчили скринінг українського законодавства в межах кластера 2 "Внутрішній ринок"

Україна спільно з ЄС закінчили скринінг українського законодавства в межах кластера 2 "Внутрішній ринок"

ВАЖЛИВЕ

Ціна квитків на перевезення "Укрзалізницею" для громадян не має збільшуватися - Шмигаль

Українські акції дорожчають зранку в середу після переговорів України та США в Джидді

Мінфін підняв ставки за ринковими ОВДП на 0,5 в.п. слід за підвищенням облікової на 1 в.п.

ОТП планує збільшити продаж ОВДП населенню мінімум удвічі

Фокус ОТП Банку в 2025 р.: розширення лінійки партнерських програм для бізнесу й кредитних продуктів для населення

ОСТАННЄ

Доля е/е у собівартості виробництва титанового концентрату в Україні зросла з 30 до більш 60% через тарифи – СЕО "Велти"

НБУ продовжив ще на 30 робочих днів розгляд документів Тігіпка на купівлю Ідея Банку

Українському бізнесу варто заходити на ринки, де відсутня РФ – торгпред України

Темпи відновлення ділової активності у лютому впали до мінімуму за останні два роки - ІЕД

Весняна посівна-2025 стартувала в Україні: у 15 областях засіяно 83 тис. га

Шмигаль: 15 областей засіяли вже 83 тис. га ярих зернових та зернобобових культур

АРМА продасть конфісковані судом облігації на суму майже 1,8 млрд грн

Австрія виділить Україні EUR5 млн на розмінування сільгоспземель і EUR2 млн на підтримку Grain from Ukraine

Українські активісти в Італії та італійські підприємці об’єдналися для підтримки проєктів післявоєнного відновлення України

Ціна квитків на перевезення "Укрзалізницею" для громадян не має збільшуватися - Шмигаль

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА