Рубіо про переговори з РФ: є підстави для обережного оптимізму

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Державний секретар США Марко Рубіо вважає, що є підстави для “обережного оптимізму” щодо переговорів з РФ про 30-денне припинення вогню в Україні.

“Я думаю, що є підстави для обережного оптимізму, але водночас ми продовжуємо визнавати, що це важка і складна ситуація. Вона не буде легкою, вона не буде простою, але ми, безумовно, відчуваємо, що ми принаймні на кілька кроків наблизилися до завершення цієї війни і встановлення миру, але це все ще довгий шлях”, - сказав він на брифінгу на полях міністерської зустрічі G7 у Канаді.

Рубіо наголосив, що “це шлях з багатьох кроків”, але є “позитивний імпульс”. За його словами, більше буде відомо, коли з Москви повернеться спеціальний посланник Стів Віткофф.

“Є підстави для обережного оптимізму, що з цього може вийти щось хороше. Очевидно, ми чекаємо повернення спецпредставника Віткоффа”, - додав держсекретар.

Відповідаючи на питання, чи довіряє він Путіну, Рубіо сказав, що це “неважливо”, оскільки “йдеться не про довіру, а про дії – про те, що ви робите”.

“Ви не можете просто сказати, що хочете миру. Ви повинні досягти миру, і це справедливо для обох сторін у будь-якому конфлікті, у будь-якій війні та в будь-якій взаємодії”, – додав він.

