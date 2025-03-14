Держдеп США введе санкції щодо всіх причетних до примусових депортацій уйгурів до КНР – Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо анонсував персональні санкції щодо посадовців з інших країн, які тим чи іншим чином сприяли примусовим поверненням етнічних уйгурів до КНР.

"Пекін чинить тиск на інші уряди, щоб вони відправили уйгурів та інші групи назад до Китаю, де вони будуть піддані тортурам і насильницьким зникненням. У відповідь Держдеп негайно вживе заходів щодо накладення візових обмежень на державних службовців, причетних до цих примусових повернень, включаючи нещодавній випадок 40 уйгурів з Таїланду. Особи, причетні до звірств Китаю, будуть притягнуті до відповідальності", - написав Рубіо в соцмережі Х у п'ятницю.