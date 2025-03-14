Інтерфакс-Україна

Економіка

14:03 14.03.2025

Австрія виділить Україні EUR5 млн на розмінування сільгоспземель і EUR2 млн на підтримку Grain from Ukraine

1 хв читати
Австрія виділить Україні EUR5 млн на розмінування сільгоспземель і EUR2 млн на підтримку Grain from Ukraine

Австрія виділить Україні EUR5 млн на розмінування сільгоспземель і EUR2 млн на підтримку програми Grain from Ukraine на тлі візиту глави Міністерства закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер до Києва у п’ятницю, повідомило Die Presse.

"Для Майнл-Райзінгер поїздка до Києва — "перша справжня поїздка за кордон" на її новій посаді, оскільки Брюссель, який вона відвідала минулого тижня, насправді не є для неї візитом в іншу країну", - пише видання.

Європейське ЗМІ додало, що у багажі глави МЗС Австрії є чек на EUR5 млн на допомогу в розмінуванні сільськогосподарських угідь і EUR2 млн на постачання українського зерна країнам Близького Сходу, які його потребують.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер приїхала в п`ятницю до Києва. Одразу після прибуття вона разом із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою поклали квіти до стіни пам’яті загиблим українським військовим. 

У програмі візиту Майнль-Райзінгер – зустріч з українським керівництвом, зокрема з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем.

Теги: #австрія #допомога_україні

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:51 14.03.2025
Глава МЗС Австрії: Наші компанії могли б зробити значний внесок у відбудову України, незабаром до Києва вирушить бізнес-делегація

Глава МЗС Австрії: Наші компанії могли б зробити значний внесок у відбудову України, незабаром до Києва вирушить бізнес-делегація

12:18 14.03.2025
Глава МЗС Австрії: Без суверенітету і територіальної цілісності не може бути миру в Україні в довгостроковій перспективі

Глава МЗС Австрії: Без суверенітету і територіальної цілісності не може бути миру в Україні в довгостроковій перспективі

12:07 14.03.2025
Підтримка Австрією України залишається непохитною, зокрема її суверенітету і територіальної цілісністі - нова глава МЗС

Підтримка Австрією України залишається непохитною, зокрема її суверенітету і територіальної цілісністі - нова глава МЗС

09:08 14.03.2025
Нова глава МЗС Австрії прибула до Києва

Нова глава МЗС Австрії прибула до Києва

19:44 12.03.2025
Стартувала третя група програми REDpreneurUA: підтримка та розвиток діючого бізнесу в Україні - УЧХ

Стартувала третя група програми REDpreneurUA: підтримка та розвиток діючого бізнесу в Україні - УЧХ

17:39 09.03.2025
США повинні були вкладатися в допомогу Україні нарівні з Європою – Трамп

США повинні були вкладатися в допомогу Україні нарівні з Європою – Трамп

07:13 09.03.2025
Франція готує пакет військової допомоги у 195 млн євро за рахунок відсотків із активів РФ

Франція готує пакет військової допомоги у 195 млн євро за рахунок відсотків із активів РФ

13:38 07.03.2025
Україна отримала 752 млн фунтів у межах ініціативи G7 ERA від Великої Британії

Україна отримала 752 млн фунтів у межах ініціативи G7 ERA від Великої Британії

01:48 07.03.2025
Зеленський обговорив з новим канцлером Австрії гуманітарне розмінування і відновлення енергетики

Зеленський обговорив з новим канцлером Австрії гуманітарне розмінування і відновлення енергетики

19:36 06.03.2025
Зеленський обговорив з новим канцлером Австрії гуманітарне розмінування і відновлення енергетики

Зеленський обговорив з новим канцлером Австрії гуманітарне розмінування і відновлення енергетики

ВАЖЛИВЕ

Ціна квитків на перевезення "Укрзалізницею" для громадян не має збільшуватися - Шмигаль

Українські акції дорожчають зранку в середу після переговорів України та США в Джидді

Мінфін підняв ставки за ринковими ОВДП на 0,5 в.п. слід за підвищенням облікової на 1 в.п.

ОТП планує збільшити продаж ОВДП населенню мінімум удвічі

Фокус ОТП Банку в 2025 р.: розширення лінійки партнерських програм для бізнесу й кредитних продуктів для населення

ОСТАННЄ

Шмигаль: 15 областей засіяли вже 83 тис. га ярих зернових та зернобобових культур

АРМА продасть конфісковані судом облігації на суму майже 1,8 млрд грн

Українські активісти в Італії та італійські підприємці об’єдналися для підтримки проєктів післявоєнного відновлення України

Ціна квитків на перевезення "Укрзалізницею" для громадян не має збільшуватися - Шмигаль

НЕФКО вже завершило 30 проєктів у межах програми “Зелене відновлення України"

Погроза Трампа запровадити мита у 200% на вина та спиртне з ЄС викликала шок у європейських виробників

Питання можливого переходу в торгівлі України з ЄС з ATM на ст.29 DCFTA є більше політичним – торгпред

Доступ української аграрної продукції на ринки ЄС обговорили на засіданні Українсько-польської міжурядової комісії

Винороби Європи в шоці від погрози Трампа запровадити мита у 200% на ввезення їхньої продукції

Обленерго повідомляють про можливі аварійні ситуації в електромережах внаслідок сильного вітру 13-14 березня

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА