Австрія виділить Україні EUR5 млн на розмінування сільгоспземель і EUR2 млн на підтримку Grain from Ukraine

Австрія виділить Україні EUR5 млн на розмінування сільгоспземель і EUR2 млн на підтримку програми Grain from Ukraine на тлі візиту глави Міністерства закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер до Києва у п’ятницю, повідомило Die Presse.

"Для Майнл-Райзінгер поїздка до Києва — "перша справжня поїздка за кордон" на її новій посаді, оскільки Брюссель, який вона відвідала минулого тижня, насправді не є для неї візитом в іншу країну", - пише видання.

Європейське ЗМІ додало, що у багажі глави МЗС Австрії є чек на EUR5 млн на допомогу в розмінуванні сільськогосподарських угідь і EUR2 млн на постачання українського зерна країнам Близького Сходу, які його потребують.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер приїхала в п`ятницю до Києва. Одразу після прибуття вона разом із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою поклали квіти до стіни пам’яті загиблим українським військовим.

У програмі візиту Майнль-Райзінгер – зустріч з українським керівництвом, зокрема з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем.