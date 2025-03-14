Інтерфакс-Україна

Економіка

14:18 14.03.2025

Шмигаль: 15 областей засіяли вже 83 тис. га ярих зернових та зернобобових культур

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Шмигаль: 15 областей засіяли вже 83 тис. га ярих зернових та зернобобових культур

15 областей засіяли уже 83 тис. га ярих зернових та зернобобових культур, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Цього тижня українські аграрії розпочали активну сівбу ранніх ярових культур. Вже 15 областей засіяли 83 тис. га ярих зернових та зернобобових культур", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у п'ятницю.

За словами прем'єра, загалом на 2025 рік заплановано засіяти 5,7 млн га ярих зернових та зернобобових.

Теги: #ярі #сівба

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