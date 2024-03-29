Економіка

14:43 29.03.2024

Посівна-2024 випереджає на 8,3% минулорічну - посіяно 476,7 тис. га ярих

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Посівна-2024 випереджає на 8,3% минулорічну - посіяно 476,7 тис. га ярих

Україна станом на 28 березня засіяла ярими зерновими та зернобобовими культурами 476,7 тис. га, що на 8,3% більше, ніж роком раніше, повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики і продовольства в п'ятницю.

Згідно з повідомленням, темпи посіву гороху на 51,1% перевищують минулорічні станом на ту саму дату та становлять 81,8 тис. га, ячменю - на 35,6% більші й сягнули 291,5 тис. га, пшениці на 27,8% більше - 68,3 тис. га, вівса на 17,6% - 28,7 тис. га.

Лідирують у проведенні весняної посівної аграрії Одеської області. Вони вже посіяли 7 тис. га пшениці, 41,5 тис. га ячменю, 28,4 тис. га гороху і 1,5 тис. га вівса.

У Миколаївській області посіяно 2,2 тис. га пшениці, 33,4 тис. га ячменю, 17,6 тис. га гороху і 0,5 тис. га вівса; у Хмельницькій - 7,2 тис. га пшениці, 23,7 тис. га ячменю, 0,8 тис. га гороху і 0,5 тис. га вівса; у Полтавській - 6,4 тис. га пшениці, 56,2 тис. га ячменю, 0,8 тис. га гороху і 0,5 тис. га вівса; у Полтавській - 6,4 тис. га пшениці, 56,2 тис. га ячменю. га пшениці, 56,2 тис. га ячменю, 4,7 тис. га гороху і 2,3 тис. га вівса; у Тернопільській - 14,4 тис. га пшениці, 56,2 тис. га ячменю, 3,1 тис. га гороху і 2,3 тис. га вівса; на Вінниччині - 5,9 тис. га пшениці, 27,1 тис. га ячменю і 2,3 тис. га гороху.

За минулий тиждень аграрії України посіяли зернові та зернобобові культури на 262,2 тис. га. У лідерах аграрії Полтавщини, там засіяно 44,2 тис. га.

Лідирує Полтавська область і серед посівів цукрових буряків - уже засіяно 10,2 тис. га. Сівбу цієї культури також розпочали у Вінницькій, Волинській та Рівненській областях.

Аграрії Київської області почали сіяти соняшник, а Вінницької - сою.

Мінагрополітики за результатами проведеного в Державному аграрному реєстрі опитування підготовки сільгоспвиробників до посівної кампанії ярих культур під урожай-2024 повідомило, що 70% респондентів планують збільшити площі під соєю в середньому на 21% порівняно з 2023 роком.

Опитування також показало, що під час весняної посівної пріоритетними в українських аграріїв залишаться зернобобові, посівні площі під якими збільшаться на 11%, та ярий ячмінь - на 7%. Очікується, що посівні площі під ярий ріпак збільшаться на 24%, цукровий буряк - на 17%, а під кукурудзу скоротяться на 9%. Потенційно можуть скоротитися площі під соняшником.

Загалом 2024 року посівні площі під ярими культурами можуть скоротитися на 0,5 млн га або на 3,7% порівняно з минулим сезоном, прогнозують у Мінагрополітики.

Теги: #посівна #ярі

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