Інтерфакс-Україна

Економіка

09:45 11.04.2025

Посівна-2025 на 20,6% відстає від минулорічної

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Посівна-2025 на 20,6% відстає від минулорічної

Україна станом на 11 квітня засіяла ярими зерновими та зернобобовими культурами понад 1 млн га проти 926 тис. га тиждень тому, що на 20,6% менше, ніж станом на 12 квітня торік, повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики і продовольства в п'ятницю.

Згідно з повідомленням, пшеницею засіяно 141,1 тис. га (116,5 тис. га тиждень тому), ячменем – 612,2 тис. га (551,8 тис. га), горохом – 182,8 тис. га (164,3 тис. га), вівсом – 106,1 тис. га (82,3 тис. га).

За інформацією Мінагрополітики, за темпами сівби лідирують Одеська, Тернопільська, Полтавська, Хмельницька та Миколаївська області.

Поза тим соняшником уже засіяно 51,5 тис. га (33 тис. га тижнем раніше), цукровими буряками – 76 тис. га (64,8 тис. га), сої – 4,5 тис. га (2,6 тис. га).

У міністерстві нагадали, що всього у 2025 році заплановано засіяти понад 5,7 млн га ярих зернових та зернобобових культур, що відповідає рівню 2024 року. Головною особливістю нового сезону стане збільшення площ під ярою пшеницею на 28%, до 222,8 тис. га. Такі зміни в структурі посівів відповідають стабільному попиту з боку переробних підприємств та експортерів.

Як повідомлялося, станом на 12 квітня 2024 року в Україні ярими зерновими та зернобобовими культурами було засіяно 1,26 млн га. Гороху було посіяно 147,7 тис. га, ячменю 683,4 тис. га, пшениці 173,9 тис. га, вівса 117 тис. га.

Теги: #посівна #ярі

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