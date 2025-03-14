Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА) продасть конфісковані судом облігації на суму майже 1,8 млрд грн, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні ухвалюємо рішення, за яким Агентство з розшуку та менеджменту активів продасть конфісковані судом облігації на суму майже 1,8 млрд грн. Далі ці кошти будуть перераховані в бюджет і направлені у Фонд відновлення нашої держави", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у п'ятницю.

Прем'єр додав, що десятки мільярдів гривень підсанкційних осіб, російських банків та компаній уже направлені урядом на відновлення та захист держави.