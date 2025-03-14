Інтерфакс-Україна

Політика

20:42 14.03.2025

ЗАЕС є проблемою як для російської, так і для української сторони – Зеленський

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ЗАЕС є проблемою як для російської, так і для української сторони – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відзначає, що Запорізька атомна електростанція в окупованому місті Енергодар Запорізької області є проблемною як для української, так і для російської сторони.

"В принципі без України її існування неможливе. Щоб її відновити, потрібні гроші і фахівці. І час – кілька років. Дамби немає, технічної води немає. Потрібно багато високовартісних процесів, щоб її відновити. Для нас це також проблема, бо це наша станція. Втрачені гроші, втрачені можливості", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами у п'ятницю.

Він відзначив, що окупанти і обстрілювали станцію, і хотіли її підключити до енергомережі окупованих територій, але Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) не може їм цього дозволити.

"Я впевнений, що вони хочуть її підключити і зараз. Мало того, я впевнений, що вони будуть робити політичні, публічні заяви, що станція скоро буде працювати, буде давати електрику територіям, які контролюють росіяни. І під постійним політичним тиском буде МАГАТЕ. Тому що МАГАТЕ не може їм цього дозволити", - сказав президент України.

Також він дав зрозуміти, що питання Енергодару та ЗАЕС піднімалося американською та українською переговорними групами при обговоренні питання контролю над територіями.

"Американці все більше і більше вникають в суть. Наприклад, місто Енергодар. Люди живуть, діти навчаються і так далі… І не можна просто сказати, наприклад, ось вам станція, а місто - то окремо", - розповів Зеленський.

Теги: #заес #рф #президент

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