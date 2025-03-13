США не продовжили ліцензію на купівлю російської нафти закордонними компаніями

Сполучені Штати не продовжили термін дії ліцензії на купівлю російської нафти, повідомляє кореспондент каналу Fox Едвард Лоренс на платформі X у четвер.

"Знайоме джерело підтвердило, що термін дії генеральної ліцензії на купівлю російської нафти закінчився вчора. Це означає, що європейські країни і наші союзники більше не можуть купувати нафту з Росії без введення санкцій з боку США. Джерело повідомило мені, що це переговорна тактика, спрямована на припинення вторгнення", - написав Лоренс.

Генеральна ліцензія 8L Міністерства фінансів США дозволяла здійснювати операції, "повʼязані з енергетикою" з 12 підсанкційними банками РФ. Термін дії ліцензії сплив 12 березня.