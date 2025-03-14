Інтерфакс-Україна

Економіка

15:00 14.03.2025

Весняна посівна-2025 стартувала в Україні: у 15 областях засіяно 83 тис. га

2 хв читати
Весняна посівна-2025 стартувала в Україні: у 15 областях засіяно 83 тис. га

Україна станом на 13 березня засіяла яровими зерновими та зернобобовими культурами 83 тис. га в 15 областях, повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Згідно із повідомленням, тиждень тому роботи велися у двох південних областях - Миколаївській та Одеській. Зараз до них приєдналися ще 13 регіонів.

Наразі в Україні посіяно ячмінь на 45,2 тис. га, горох – на 17,8 тис. га, яра пшениця – на 12,9 тис. га, овес – на 7,2 тис. га

Лідирують у сівбі ярових сільгоспкультур Тернопільська – 15,2 тис. га, Волинська – 11 тис. га, Рівненська – 10,84 тис. га, Вінницька – 10,1 тис. га і Миколаївська – 10 тис. га області.

У Мінагрополітики нагадали, що у 2025 році в Україні планують засіяти понад 5,7 млн га ярих зерновими і зернобобовими культурами, що відповідає рівню 2024 року. Особливість нового сезону – збільшення площ під ярою пшеницею на 28% (до 222,8 тис. га), що пов’язано зі зростанням попиту з боку переробників та експортерів.

Як повідомлялося, у 2024 році посівна кампанія стартувала 29 лютого. Станом на 14 березня в Україні вона велася у 14 областях, де було засіяно 128,1 тис. га зернових і зернобобових культур, із них 12,9 тис. га було занято пшеницею, 69,6 тис. га ячменем, 41,5 тис. га горохом і 3,7 тис га вівсом.

Теги: #мінагрополітики #посівна

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:53 10.03.2025
Експорт зерна за першу декаду березня перевищив 1 млн тонн - Мінагрополітики

Експорт зерна за першу декаду березня перевищив 1 млн тонн - Мінагрополітики

17:03 05.03.2025
Австрія надала EUR2 млн на ініціативу Grain from Ukraine

Австрія надала EUR2 млн на ініціативу Grain from Ukraine

09:28 26.02.2025
Мінагрополітики уточнило алгоритм бронювання працівників для критично важливих агропідприємств

Мінагрополітики уточнило алгоритм бронювання працівників для критично важливих агропідприємств

17:24 25.02.2025
Загальні втрати агросектору від вторгнення РФ оцінюються в $80 млрд – міністр агрополітики

Загальні втрати агросектору від вторгнення РФ оцінюються в $80 млрд – міністр агрополітики

16:36 24.02.2025
Темпи експорту зерна в лютому-2025 почали відставати від минулорічних - Мінагорполітики

Темпи експорту зерна в лютому-2025 почали відставати від минулорічних - Мінагорполітики

10:06 18.02.2025
ОАЕ готові інвестувати в українські продукти переробки, перевалку зерна та розвиток портів

ОАЕ готові інвестувати в українські продукти переробки, перевалку зерна та розвиток портів

19:12 10.02.2025
Мінагрополітики попросило ФАО допомогти з будівництвом овочесховищ і підтримкою фермерів мобільною технікою

Мінагрополітики попросило ФАО допомогти з будівництвом овочесховищ і підтримкою фермерів мобільною технікою

14:37 04.02.2025
Україна розглядає майданчик SCZone для створення продовольчого хабу в Єгипті

Україна розглядає майданчик SCZone для створення продовольчого хабу в Єгипті

19:22 23.01.2025
Під посівну-2025 задекларовано 500 тис. тонн насіння с/г культур, ще 42,3 тис. тонн імпортовано

Під посівну-2025 задекларовано 500 тис. тонн насіння с/г культур, ще 42,3 тис. тонн імпортовано

11:11 26.12.2024
Мінагрополітики у 2024 р. виділило на розвиток меліорації майже 40 млн грн

Мінагрополітики у 2024 р. виділило на розвиток меліорації майже 40 млн грн

ВАЖЛИВЕ

Ціна квитків на перевезення "Укрзалізницею" для громадян не має збільшуватися - Шмигаль

Українські акції дорожчають зранку в середу після переговорів України та США в Джидді

Мінфін підняв ставки за ринковими ОВДП на 0,5 в.п. слід за підвищенням облікової на 1 в.п.

ОТП планує збільшити продаж ОВДП населенню мінімум удвічі

Фокус ОТП Банку в 2025 р.: розширення лінійки партнерських програм для бізнесу й кредитних продуктів для населення

ОСТАННЄ

Темпи відновлення ділової активності у лютому впали до мінімуму за останні два роки - ІЕД

Шмигаль: 15 областей засіяли вже 83 тис. га ярих зернових та зернобобових культур

АРМА продасть конфісковані судом облігації на суму майже 1,8 млрд грн

Австрія виділить Україні EUR5 млн на розмінування сільгоспземель і EUR2 млн на підтримку Grain from Ukraine

Українські активісти в Італії та італійські підприємці об’єдналися для підтримки проєктів післявоєнного відновлення України

Ціна квитків на перевезення "Укрзалізницею" для громадян не має збільшуватися - Шмигаль

НЕФКО вже завершило 30 проєктів у межах програми “Зелене відновлення України"

Погроза Трампа запровадити мита у 200% на вина та спиртне з ЄС викликала шок у європейських виробників

Питання можливого переходу в торгівлі України з ЄС з ATM на ст.29 DCFTA є більше політичним – торгпред

Доступ української аграрної продукції на ринки ЄС обговорили на засіданні Українсько-польської міжурядової комісії

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА