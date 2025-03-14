Інтерфакс-Україна

Події

19:53 14.03.2025

Зустрічні умови РФ до безумовного 30-денного перемир'я свідчать про неналаштованість їх на серйозні кроки – Жовква

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Зустрічні умови РФ до безумовного 30-денного перемир'я свідчать про неналаштованість їх на серйозні кроки – Жовква

Висування російською стороною власних умов щодо 30-денного перемир'я, яке пропонувалося як безумовне, свідчить про її незгоду з цією пропозицією і заперечення можливості перемир'я, відзначає заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.

"Дуже важливо звернути увагу на те, що перемир'я, яке було запропоноване спільно українською та американською сторонами, було запропоновано без будь-яких умов. Визначено було, що це перший процес, перший етап – наголошуємо – того великого процесу, про який ми всі говоримо – про встановлення справедливого і тривалого миру для України. І в цей перший етап ані Україна, ані Сполучені Штати не висували жодних умов, вимог чи якихось інших деталей. Ми очікували досі і очікували одразу після переговорів відповідь російської сторони… І це, власне, заперечення можливості перемир'я, а не згода щодо цього початкового етапу", - сказав Жовква в ефірі телемарафону в п'ятницю ввечері.

"Тому як це сприймати – зрозуміло. За тими словами, які ми чуємо від представників РФ, ми бачимо справжню налаштованість, чи радше на даний момент неналаштованість на серйозні кроки з цього питання", - додав він.

Як повідомлялося, Володимир Путін у четвер заявив, що погодиться на пропозицію припинити бойові дії лише в разі, якщо вона передбачатиме усунення причин, які було використано як привід для вторгнення в Україну. Він також висловився на підтримку 30-денного перемир'я з Україною, але заявив, що в такому разі постануть питання, пов'язані з ситуацією на різних ділянках бойового зіткнення - і в Курській області РФ, і на окупованих територіях України.

 

Теги: #мир #рф

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