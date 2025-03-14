Інтерфакс-Україна

Події

08:01 14.03.2025

Туапсинський НПЗ в Краснодарському краї РФ був атакований вночі

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Туапсинський НПЗ в Краснодарському краї РФ був атакований вночі

Нафтопереробний завод в Туапсе (РФ) був атакований в ніч проти п'ятниці, повідомляє керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України Андрій Коваленко в Телеграм.

"Він входить до числа найбільших у рф та має потужність переробки близько 12 мільйонів тонн нафти на рік. НПЗ спеціалізується на первинній переробці нафти, виробляючи прямогінний бензин, дизельне пальне та мазут, значна частина якого йде на експорт", - зазначив Коваленко.

Для армії РФ Туапсинський НПЗ має стратегічне значення, оскільки забезпечує паливом Чорноморський флот та військову інфраструктуру на півдні країни. Він є частиною логістичного ланцюга постачання пального для військової техніки та авіації.

 

 

Теги: #атака #нпз #пожежа #туапсе #рф

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