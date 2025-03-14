Інтерфакс-Україна

Економіка

21:35 14.03.2025

"Метінвест" підтвердив інвестиції 5,7 млрд грн у ГЗК в Кривому Розі, розпочне проект згущення відходів на 9 млрд грн

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"Метінвест" підтвердив інвестиції 5,7 млрд грн у ГЗК в Кривому Розі, розпочне проект згущення відходів на 9 млрд грн

Центральний, Інгулецький і Північний гірничо-збагачувальні комбінати (ГЗК) гірничо-металургійної групи "Метінвест", трансформовані торік в Об'єднаний ГЗК, у 2025 році інвестуватимуть у свій розвиток 5,7 млрд грн, а також планують розпочати масштабний проект згущення відходів та збагачення на 9 млрд грн.

Як повідомив виконавчий директор Об'єднаного ГЗК Ігор Тонєв на Саміті експортерів-2025, організованому Forbes Ukraine в Києві у п'ятницю, через втрату двох великих металургійних підприємств групи у Маріуполі – ММК мі. Ільїча та "Азовсталь" – ринок збуту залізорудної сировини (ЗРС) в Україні значно зменшився. Крім того, підчас блокади морського коридору поставки до Китаю були закриті.

Через це в 2022 році в групі залишились два заводи в Україні – "Каметсталь" та "Запоріжсталь" із відносно невеликим споживанням ЗРС, і ринок Європи.

"Тоді була найнижча завантаженість – 30% від довоєнного рівня, і наступний рік, 2023-й, був не набагато кращий. Ми повернулися на ринок Китаю після розблокування портів, ми встигли одними із перших, може і першими, експортувати туди свою продукцію, завантаження було трошки більше 30% від довоєнного. Минулий рік - це вже 50%, 15 млн тонн товарного концентрату, 6 млн тонн окатишів - це 50% від довоєнного рівня", - констатував топ-менеджер.

Він не став уточнювати фінансові результати діяльності за 2024 рік. "Вони ще офіційно не затверджені, не опубліковані, скажу так, не співставні з 2023 роком", – сказав директор.

Тонєв додав, що без завершення війни ні 2025 рік, ні кожен наступний не будуть зі значними та позитивними фінрезультатами і завантаженістю виробництва, бо будуть діяти різні обмеження та виклики, пов'язані з війною. Також багато на ринок впливає ситуація в Китаї, який є основним споживачем ЗРС.

"Тому, звичайно, ми всі віримо, сподіваємось на те, що 2025 рік – це буде рік завершення війни, із гарантіями безпеки і виваженою політикою держави. Це може бути основою для відновлення та модернізації української православності. Якщо говорити про підтримку держави, то нам би хотілося більше прозорості, більше діалогу. Ми теж відчули на собі монопольне зростання тарифів - на передачу е/е, на транспортування газу. Зараз плани підвищити тарифи на залізничні перевезення, але від цього програють всі", - сказав директор.

Він нагадав, що група минулого року була вимушена зупинили ІнГЗК саме через великі тарифи на е/е та газ.

Відповідаючи на питання, які наслідки об'єднання трьох ГЗК в один в квітні минулого року під одним центром управління, топ-менеджер констатував, що стара модель трьох різних ГЗК з трьома управлінськими апаратами вже не була ефективно, усвідомлення цього прийшло в 2023-му році – через обмеження та тому, що не всі родовища рентабельні, а також через дефіцит трудових ресурсів. Технічно ГЗК не були готові працювати на повну потужність, були й логістичні обмеження.

"Тому було прийнято перше такого роду рішення в "Метінвесті", коли ми три ГЗК об'єднали в один технологічний ланцюжок. Пройшов майже рік з цієї ефективної реформи - ми змогли швидше приймати рішення в умовах обмежень, заміщували певні потужності іншими. Ситуація, коли руда з кар'єра одного ГЗК може збагачуватися на іншому ГЗК, стала нормальною практикою. Ми стали швидше проводити ротацію персоналу", – описав переваги Тонєв.

Він підкреслив, що компанія шукає кожен цент собівартості, кожен долар в робочому капіталі. "Я вже не кажу про те, що ми оптимізували управлінський апарат - він зараз один на три комбінати, це два рази менше управлінського персоналу, ніж було. Це такий позитивний супутній ефект", - відзначив директор.

Разом з тим він вважає, що синергетичний потенціал поєднання трьох ГЗК ще не на 100% розкритий.

"Про готовність 5,7 млрд грн інвестувати в розвиток українських ГЗК - це наша офіційно затверджена інвестиційна програма. Основні гроші – це більше половини – на підтримку виробництва, капремонти. Гроші на це, звичайно, йдуть від операційної діяльності. Але цього року програма наших capex буде трохи відрізнятися від минулорічних, тому що будуть гроші передбачені. Це 1,4 млрд грн на нашу енергетичну незалежність: газові електростанції на ЦГЗК і ПівнГЗК і сонячна електростанція на ЦГЗК", - пояснив директор.

За його словами, також є великий стратегічний проєкт вартістю близько 9 млрд грн, який починається у цьому році і буде завершений в 2026-му - згущення відходів і збагачення, проєкт. Тонєв уточнив, що цього року за ним буде витрачено 1,5 млрд грн.

"Проєкт безальтернативний для компанії, бо це умова роботи Північного ГЗК після 2027 року", – підкреслив керівник.

Він уточнив, що проекти по сонячним і газовим е/станціям на фінальній стадії домовленості фінансування від українських банків, тоді як проєкт згущення - це довгострокове фінансування від європейських кредитних агенцій.

"Метінвест" складається з видобувних і металургійних підприємств, розташованих в Україні, Європі та США. Його основними акціонерами є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно керують ним.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".

Теги: #гзк #метінвест #інвестиції

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