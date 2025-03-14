Інтерфакс-Україна

Економіка

19:04 14.03.2025

Українському бізнесу варто заходити на ринки, де відсутня РФ – торгпред України

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Українському бізнесу варто заходити на ринки, де відсутня РФ – торгпред України
Фото: https://www.facebook.com/taras.kachka

Українському бізнесу є сенс звернути увагу на експорт у країни, де відсутній російський бізнес, заявив заступник міністра економіки – торгівельний представник України Тарас Качка під час Саміту експортерів-2025, організованому виданням Forbes Ukraine.

Він зазначив, що вибудовувати експортну стратегію підприємства доцільно з урахуванням виробництва, торгової політики держави і відносин із клієнтами на нових ринках, де їх і варто шукати. Торгпред України навів у якості прикладу країни Північної Європи.

"Географічно Північна Європа з РФ багато чого отримувала. Просто логістично було ближче, ефективніше - залізниця, порти і так далі. Саме з об'єктивних причин, там, де Росія відсутня, ринок, можливо, не такий там багатомільйонний, але там, можливо, найбагатші клієнти знаходяться. І туди треба заходити", - сказав він.

Качка повідомив, що український уряд 8 квітня 2025 року буде підписувати оновлену угоду з країними ЄАВТ (Норвегія, Ісландія, Швейцпрія, Ліхтенштейн – ІФ-У), і закликав український бізнес зважати на нові ніші і опановувати ці ринки, зокрема, покращувати якість продукції, формувати сприйняття за рахунок отримання сертифікатів, які визнаються новими ринками.

Торгпред України також порадив дотримуватися стабільності у виробництві, виборі експортних ринків та розбудові бізнесу. Він також акцентував на необхідності постійного пошуку інноваційних технологій, адже "конкурувати лише найнижчою ціною – це згубна практика".

"Україні зараз ефективність дається дуже болісно. Маємо великі дискусії щодо тарифів на внутрішніх перевезеннях, щодо вартості електроенергії та стабільності її постачання. Це все говорить про те, що бізнес має перебудуватися. Орієнтуватися, що ми можемо найдешевше продати, така стратегія вряд чи буде виграшною у середній перспективі", - наголосив замміністра і закликав залишатися гнучкими, чітко орієнтуватися на планування і на пошук більш оптимальних бізнес-процесів.

Теги: #ринок #бізнес

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