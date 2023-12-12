"Нова пошта" відкрила перше відділення в Італії

Група компаній "Нова пошта" відкрила перше відділення Nova Post у Мілані (Італія) і планує найближчим часом розширити мережу на Рим і Неаполь, повідомила пресслужба групи у вівторок.

"Сьогодні в Італії ми відкрили ювілейне 80-е відділення Nova Post в Європі. У планах розширити мережу і відкрити відділення ще в Римі та Неаполі найближчим часом",- повідомив СЕО Nova Post Europe Олександр Лісовець.

Згідно з пресрелізом компанії в п'ятницю, у відділенні Nova Post в Мілані, яке працює сім днів на тиждень і розташоване за адресою Viale Monte Nero, 72 (ріг з Via Augusto Anfossi, 2), клієнти можуть отримувати й надсилати до України документи, посилки та вантажі до 100 кг.

Вартість доставки з Італії до України становить: EUR21 за документи, а також EUR22, EUR27 і EUR45, за посилки до 2 кг, 10 кг і 30 кг відповідно. У разі відправлення посилки від 30 до 100 кг оплачується EUR 1,7 євро за кожен кілограм.

Зазначається, що термін доставки з України до Італії або в зворотному напрямку - від п'яти діб.

Крім того, на території Італії діє послуга виклику кур'єра через додаток "Нової пошти".

"Викликати кур'єра можна через сайт і мобільний застосунок. Доставка кур'єром оплачується додатково +EUR4 для відправлень до 30 кг або +EUR10 за кожні 100 кг", - уточнено в повідомленні компанії.

Nova Post уже відкрила 80 відділень у Латвії, Естонії, Литві, Польщі, Чехії, Румунії, Німеччині, Словаччині, Мозамбіку, Польщі, Чехії.