Економіка

16:36 12.12.2023

"Нова пошта" відкрила перше відділення в Італії

2 хв читати
"Нова пошта" відкрила перше відділення в Італії

Група компаній "Нова пошта" відкрила перше відділення Nova Post у Мілані (Італія) і планує найближчим часом розширити мережу на Рим і Неаполь, повідомила пресслужба групи у вівторок.

"Сьогодні в Італії ми відкрили ювілейне 80-е відділення Nova Post в Європі. У планах розширити мережу і відкрити відділення ще в Римі та Неаполі найближчим часом",- повідомив СЕО Nova Post Europe Олександр Лісовець.

Згідно з пресрелізом компанії в п'ятницю, у відділенні Nova Post в Мілані, яке працює сім днів на тиждень і розташоване за адресою Viale Monte Nero, 72 (ріг з Via Augusto Anfossi, 2), клієнти можуть отримувати й надсилати до України документи, посилки та вантажі до 100 кг.

Вартість доставки з Італії до України становить: EUR21 за документи, а також EUR22, EUR27 і EUR45, за посилки до 2 кг, 10 кг і 30 кг відповідно. У разі відправлення посилки від 30 до 100 кг оплачується EUR 1,7 євро за кожен кілограм.

Зазначається, що термін доставки з України до Італії або в зворотному напрямку - від п'яти діб.

Крім того, на території Італії діє послуга виклику кур'єра через додаток "Нової пошти".

"Викликати кур'єра можна через сайт і мобільний застосунок. Доставка кур'єром оплачується додатково +EUR4 для відправлень до 30 кг або +EUR10 за кожні 100 кг", - уточнено в повідомленні компанії.

Nova Post уже відкрила 80 відділень у Латвії, Естонії, Литві, Польщі, Чехії, Румунії, Німеччині, Словаччині, Мозамбіку, Польщі, Чехії.

Теги: #італія #нова_пошта #nova_post

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:20 11.12.2023
Італія закликала розпочати переговори з Україною про вступ до ЄС

Італія закликала розпочати переговори з Україною про вступ до ЄС

16:32 06.12.2023
"Нова пошта" попередила про шахрайську рекламу в месенджерах нібито від імені компанії

"Нова пошта" попередила про шахрайську рекламу в месенджерах нібито від імені компанії

16:05 02.12.2023
Єрмак подякував кардиналу Маттео Дзуппі за повернення в Україну незаконно депортованого підлітка

Єрмак подякував кардиналу Маттео Дзуппі за повернення в Україну незаконно депортованого підлітка

20:48 28.11.2023
"Нова пошта" відкрила друге відділення в Румунії

"Нова пошта" відкрила друге відділення в Румунії

11:20 28.11.2023
Україна розпочала переговори з Італією щодо укладення двосторонньої угоди про гарантії безпеки

Україна розпочала переговори з Італією щодо укладення двосторонньої угоди про гарантії безпеки

00:24 21.11.2023
Україна зіграла внічию з Італією на відборі Євро-2024

Україна зіграла внічию з Італією на відборі Євро-2024

19:06 18.11.2023
Єрмак провів телефонну розмову з міністром підприємств Італії Урсо

Єрмак провів телефонну розмову з міністром підприємств Італії Урсо

11:09 17.11.2023
П'ять італійських компаній приєдналися до Альянсу оборонних індустрій

П'ять італійських компаній приєдналися до Альянсу оборонних індустрій

10:36 17.11.2023
Умєров обговорив з італійським колегою військову допомогу та спільне виробництво в Україні

Умєров обговорив з італійським колегою військову допомогу та спільне виробництво в Україні

15:31 15.11.2023
Україна та Італія домовилися розпочати роботу над двосторонніми гарантіями безпеки - Зеленський

Україна та Італія домовилися розпочати роботу над двосторонніми гарантіями безпеки - Зеленський

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

МВФ застеріг Україну від створення єдиного холдингу держкомпаній

Оновлений меморандум із МВФ містить 12 нових структурних маяків - депутат

Міжнародний страховий ринок готовий працювати в Україні - Свириденко

МВФ очікує від України Нацстратегії доходів і реформу корпуправління для наступного траншу програми EFF

МВФ схвалив 3-й транш близько $900 млн для України за програмою EFF

ОСТАННЄ

МВФ застеріг Україну від створення єдиного холдингу держкомпаній

НБУ працює в штатному режимі, незважаючи на збій "Київстару"

"Укрзалізниця" планує вийти на чистий прибуток 7 млрд грн у 2023 р.

Україна на початку 2024 р. ухвалить закон про корпуправління держкомпаній і у 2024 р. оцінить ефективність діяльності держбанків - меморандум із МВФ

monobank заявляє про відбиття масованої DDoS-атаки

Monobank заявляє про масовану DDoS атаку

З ремонту повернулися чотири енергоблоки теплогенерації і дещо знизилося споживання, але ситуація в енергосистемі складна - "Укренерго"

Оновлений меморандум із МВФ містить 12 нових структурних маяків - депутат

Міжнародний страховий ринок готовий працювати в Україні - Свириденко

"Укрнафта" розпочала першу 3D-сейсміку з використанням бездротової системи реєстрації даних

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА