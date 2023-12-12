Економіка

15:46 12.12.2023

НБУ працює в штатному режимі, незважаючи на збій "Київстару"

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НБУ працює в штатному режимі, незважаючи на збій "Київстару"

Усі інформаційні системи Національного банку України (НБУ) працюють у звичному режимі, незважаючи на масштабний збій у роботі найбільшого українського оператора зв'язку "Київстар", повідомила пресслужба регулятора агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

"Зокрема, система електронних платежів, якою користуються банки, офіційний сайт і внутрішня комп'ютерна мережа НБУ, а також гаряча лінія НБУ для звернень громадян", - зазначив Нацбанк.

Раніше у вівторок через хакерську атаку стався збій у мережі "Київстар", що частково також вплинуло на роботу платіжної інфраструктури.

"У зв'язку з труднощами в роботі "Київстару" деякі POS-термінали, банкомати й термінали самообслуговування можуть працювати нестабільно або не мати зв'язку. (...) За відсутності мобільного зв'язку клієнти можуть зателефонувати до підтримки за допомогою Приват24, а також написати в чат-онлайн. Для цього достатньо лише доступу до інтернету", - зазначав, зокрема, найбільший у країні державний ПриватБанк.

У пресслужбі запевнили, що банк докладає максимум зусиль для забезпечення доступу клієнтів до фінансових продуктів, а також закликали керуватися інформацією з офіційних і перевірених джерел.

"Масштабний збій сервісів компанії "Київстар" призвів до непрацездатності незначної частини банкоматів, POS-терміналів та інформативно-платіжних терміналів (ІПТ)", - поінформували в пресслужбі державного Ощадбанку, зазначивши, що повне відновлення відбудеться після ліквідації збою сервісів "Київстару".

Водночас у державному Укрексімбанку зазначили, що збій оператора "жодним чином не вплинув" на роботу банку, і всі системи працездатні.

В Юнекс Банку агентству повідомили, що "майже не вплинув" на роботу фінустанови.

"Мережа наших банкоматів не така велика, більшість із них встановлені у відділеннях і з'єднані з мережею без участі мобільних операторів. Лише один банкомат був підключений до мережі "Київстару", - зазначили в його пресслужбі.

Водночас там нагадали, що торік фінустанова налагодила альтернативний канал комунікації, і наразі клієнти отримують сервісні повідомлення від банку, зокрема з одноразовими паролями для проведення окремих операцій, у месенджер Viber на відповідний фінансовий номер. Проте в пресслужбі зазначили, що якщо клієнт зовсім не має можливості скористатися інтернетом без "Київстару", то він може мати труднощі з проведенням таких операцій.

Теги: #нбу #київстар

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