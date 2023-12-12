Економіка

12:17 12.12.2023

З ремонту повернулися чотири енергоблоки теплогенерації і дещо знизилося споживання, але ситуація в енергосистемі складна - "Укренерго"

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З ремонту повернулися чотири енергоблоки теплогенерації і дещо знизилося споживання, але ситуація в енергосистемі складна - "Укренерго"

На ранок вівторка в роботу повернулися три блоки на теплових електростанціях і один на теплоелектроцентралі, але ситуація в енергосистемі залишається складною, повідомила НЕК "Укренерго".

"На деяких блоках теплоелектростанцій тривають ремонтні роботи, а сонячні електростанції не можуть виробляти електроенергію через хмарну погоду", - описав ситуацію системний оператор у своєму телеграм-каналі.

Водночас він зазначив, що через підвищення температури повітря споживання вранці у вівторок на 1,6% нижче, ніж у понеділок, але залишається на високому рівні, що створює додаткове навантаження на енергосистему. "Укренерго" зазначила, що вчора добовий максимум споживання був уранці і всього 0,4% не дотягнув до рекордного в цьому опалювальному сезоні показника 7 грудня.

"Тому дуже важливо продовжувати уважно ставитися до користування енергоємними електроприладами та споживати е/е ощадливо", - закликає НЕК.

Там уточнили, що обсяг аварійної допомоги з Румунії та Польщі в понеділок, коли вона через недостатність генерації залучалася п'ятий день поспіль, починаючи з 7 грудня, становив 3400 МВт-год.

"Водночас ліміти споживання не запроваджували, графіки відключень не запроваджували і не прогнозують", - наголосили в "Укренерго".

Там також додали, що пропускна здатність високовольтних мереж компанії достатня для покриття наявного попиту.

Експорт, як і раніше, не здійснюється, імпорт майже на 20% вищий за показник понеділка - його загальний обсяг у ранкові та вечірні години зі Словаччини та Румунії становить 2700 МВт-год (вчора було 2306 МВт-год), з максимальною потужністю в окремі години до 667 МВт (із 1 грудня технічна можливість імпортувати 1700 МВт - ЕР).

За даними "Укренерго", на ранок вівторка знеструмлено через негоду 193 населених пункти в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій і Тернопільській областях.

Через бойові дії та з інших причин без світла залишаються 432 населених пункти. Через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Донецькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться залежно від безпекової ситуації та з дозволу військових.

 

Теги: #енергетика #укренерго

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