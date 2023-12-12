Економіка

08:02 12.12.2023

В Україні зросло споживання м'яса птиці та яловичини

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В Україні зросло споживання м'яса птиці та яловичини

Міністерство аграрної політики та продовольства України повідомляє, що у 2023 році українці стали більше споживати м'яса птиці та яловичини порівняно з попереднім роком. Так, цього року українці споживали в середньому по 27 кг птиці та 7,4 кг яловичини на одну людину. Минулого року ці показники становили 26,2 кг і 7 кг відповідно, йдеться в пресрелізі, опублікованому в понеділок.

Відповідно до споживання збільшилося і виробництво: м'яса птиці вироблено більше на 32 тис. тонн - до 1 млн 285 тисяч тонн, яловичини на 4 тисячі тонн - до 272 тисяч тонн. Нарощування власного виробництва дало змогу знизити кількість імпорту обох видів м'яса на 19 тис. тонн. М'яса птиці було імпортовано на 17 тисяч тонн менше - 61 тисячу тонн, а яловичини на 2 тисячі тонн менше - 5 тисяч тонн. Знизився також імпорт свинини - з 74 тис. тонн до 41 тис. тонн.

Водночас споживання свинини зменшилося, у 2023 році українці споживали 19,8 кг свинини на рік, тоді як у 2022 році - 20,3 кг.

Загалом споживання свинини, яловичини та м'яса птиці зросло з 54,1 кг у 2022 році до 54,7 кг у 2023 році. Імпорт усіх трьох видів м'яса знизився на 52 тис. тонн - до 108 тисяч тонн.

 

 

 

Теги: #мясо #споживання

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