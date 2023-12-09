Економіка

14:54 09.12.2023

НКРЕКП встановила на 2024 р. тариф "Укренерго" на диспетчеризацію е/е в розмірі 104,57 грн/МВт-год

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НКРЕКП встановила на 2024 р. тариф "Укренерго" на диспетчеризацію е/е в розмірі 104,57 грн/МВт-год

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), встановила на 2024 рік тариф НЕК "Укренерго" на диспетчеризацію в розмірі 104,57 грн/МВт-год.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні регулятора в суботу.

Як повідомлялося, на засіданні 16 листопада тариф на диспетчеризацію було схвалено на рівні 100,37 грн/МВт-год.

До кінця 2023 року тариф на диспетчеризацію становить 95,54 грн/МВт-год.

 

Теги: #тариф #укренерго #диспетчеризація

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