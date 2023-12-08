Компенсація ціни е/е для населення за 10 міс.-2023 коштувала "Укргідроенерго" в 1,5 раза більше - генкомпанія

ПрАТ "Укргідроенерго" за січень-жовтень 2023 року перерахувало держпідприємству "Гарантований покупець" за послугу із забезпечення доступною е/е побутових споживачів (ПСО) 19,8 млрд грн, що на 54% більше за суму, сплачену за аналогічний період 2022 року.

"Укргідроенерго" несе значне фінансове навантаження за ПСО, відіграючи ключову роль у забезпеченні стабільності та надійності забезпечення населення електричною енергією", - йдеться в повідомленні компанії на сайті в п'ятницю.

Як повідомлялося, генеральний директор генкомпанії Ігор Сирота в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" наприкінці листопада зазначив, що обсяг ПСО компанії до кінця року збільшиться орієнтовно до 24-25 млрд грн порівняно з прогнозованими навесні 22 млрд грн, на чому позначилося підвищення ціни на е/е для населення з 1 червня.

"Дохід збільшується, але й ПСО збільшується. Воно не буде стояти на одному місці, тому що різниця між ціною для побутових споживачів і ціною в ринку теж збільшується. Ми, можливо, трохи більше заробляємо, але ми більше платимо ПСО. Тому для нас, коли є ПСО, питання підвищення тарифу не головне", - пояснив гендиректор "Укргідроенерго".

Він уточнив, що в загальному обсязі ПСО, що становить приблизно 135-140 млрд грн, 25 млрд грн закриває "Укргідроенерго", а решту - НАЕК "Енергоатом".

"Тобто наших коштів так і є - трохи більше 20%", - зазначив Сирота.