Економіка

13:03 08.12.2023

Російські агресори втретє за добу атакували прифронтову ТЕС "ДТЕК"

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Російські агресори втретє за добу атакували прифронтову ТЕС "ДТЕК"

Російські окупанти в ніч на п'ятницю і вранці продовжили масовані атаки на ТЕС "ДТЕК", розташовану біля лінії зіткнення, обійшлося без постраждалих, повідомив енергохолдинг у телеграм-каналі.

"Обладнання підприємства пошкоджено. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їхніх наслідків", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що це вже восьма атака на прифронтову теплоелектростанцію за останні півтора місяця.

Як повідомлялося, у четвер російські війська багато годин поспіль обстрілювали цю ТЕС, унаслідок чого два її блоки зупинилися.

 

Теги: #енергетика #дтек

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