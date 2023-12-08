Російські агресори втретє за добу атакували прифронтову ТЕС "ДТЕК"
Російські окупанти в ніч на п'ятницю і вранці продовжили масовані атаки на ТЕС "ДТЕК", розташовану біля лінії зіткнення, обійшлося без постраждалих, повідомив енергохолдинг у телеграм-каналі.
"Обладнання підприємства пошкоджено. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їхніх наслідків", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що це вже восьма атака на прифронтову теплоелектростанцію за останні півтора місяця.
Як повідомлялося, у четвер російські війська багато годин поспіль обстрілювали цю ТЕС, унаслідок чого два її блоки зупинилися.