Економіка

11:52 08.12.2023

Споживання е/е в Україні тримається на максимальному за поточний опалювальний сезон рівні - "Укренерго"

1 хв читати
Споживання е/е в Україні тримається на максимальному за поточний опалювальний сезон рівні - "Укренерго"

Споживання в Україні другу добу тримається на максимальному за поточний опалювальний сезон рівні, повідомило НЕК "Укренерго" у п'ятницю.

За його даними, добовий максимум споживання 7 грудня був на 4% вищим, ніж відповідний показник 6 грудня. Вранці п'ятниці НЕК знову фіксує високий рівень споживання, який майже дорівнює вчорашньому рекорду.

Для уникнення відключень і підтримання балансу в енергосистемі "Укренерго" змушене сьогодні знову залучити аварійну допомогу з Румунії та Польщі з 11:00 до 19:00 потужністю 400 МВт. Водночас ліміти споживання та графіки відключень не запроваджувалися і не прогнозуються.

"Для уникнення дефіциту та підтримання балансу між виробництвом і споживанням в енергосистемі зараз особливо важливо дбайливо споживати електроенергію", - просять в "Укренерго".

У компанії нагадали, що внаслідок систематичних і тривалих обстрілів укотре постраждала одна з теплоелектростанцій у східному регіоні, а в іншому регіоні в аварійний ремонт через зауваження до роботи обладнання вийшов один з енергоблоків.

Ще на деяких блоках ТЕС тривають ремонтні роботи, а сонячні електростанції не можуть працювати на максимумі своїх можливостей через щільну хмарність у всій країні.

Крім того, ремонтні бригади "Укренерго" відновили в південному регіоні одну з повітряних ліній 330 кВ, пошкоджену під час атаки дронів.

 

Теги: #енергетика #укренерго

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:03 08.12.2023
Російські агресори втретє за добу атакували прифронтову ТЕС "ДТЕК"

Російські агресори втретє за добу атакували прифронтову ТЕС "ДТЕК"

11:09 08.12.2023
В Україні з різних причин знеструмлені майже 500 населених пунктів - Міненерго

В Україні з різних причин знеструмлені майже 500 населених пунктів - Міненерго

21:24 07.12.2023
Росіяни обстріляли одну з шахт "Торецьквугілля", поранено її працівника

Росіяни обстріляли одну з шахт "Торецьквугілля", поранено її працівника

21:06 07.12.2023
Україна повністю замістила постачання з РФ запчастин до атомних реакторів

Україна повністю замістила постачання з РФ запчастин до атомних реакторів

20:25 07.12.2023
ДТЕК розпочав ліквідацію наслідків багатогодинного обстрілу РФ прифронтової ТЕС компанії

ДТЕК розпочав ліквідацію наслідків багатогодинного обстрілу РФ прифронтової ТЕС компанії

19:50 07.12.2023
Глава "Укренерго" прогнозує напружену ситуацію з енергопостачанням найближчим часом і поліпшення до нового року

Глава "Укренерго" прогнозує напружену ситуацію з енергопостачанням найближчим часом і поліпшення до нового року

16:48 07.12.2023
Через обстріли РФ зупинилися два блоки ТЕС у прифронтовій зоні, є дефіцит електроенергії

Через обстріли РФ зупинилися два блоки ТЕС у прифронтовій зоні, є дефіцит електроенергії

18:36 06.12.2023
Система охорони здоров'я України готова забезпечити збереження вакцин в умовах можливих блекаутів - головний санлікар

Система охорони здоров'я України готова забезпечити збереження вакцин в умовах можливих блекаутів - головний санлікар

16:36 06.12.2023
"ДТЕК Енерго" залучило до роботи у своїх шахтах понад 3 тис. ВПО, а також жінок замість мобілізованих працівників - СЕО

"ДТЕК Енерго" залучило до роботи у своїх шахтах понад 3 тис. ВПО, а також жінок замість мобілізованих працівників - СЕО

20:41 05.12.2023
Повернулися в роботу після короткострокових ремонтів два блоки ТЕС - Міненерго

Повернулися в роботу після короткострокових ремонтів два блоки ТЕС - Міненерго

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В Україні з різних причин знеструмлені майже 500 населених пунктів - Міненерго

Глава "Укренерго" прогнозує напружену ситуацію з енергопостачанням найближчим часом і поліпшення до нового року

Зеленський: Японія надасть Україні додаткову фінансову допомогу на $1 млрд

МВФ 11 грудня розгляне виділення Україні третього траншу за програмою EFF

Нацбанк і Кабмін підписали оновлений меморандум для 2-го перегляду програми EFF МВФ - Пишний

ОСТАННЄ

Мінекономіки презентувало країнам-донорам проєкт Національної стратегії протимінної діяльності

Офіс з розвитку індустріальних парків планують створити при Мінекономіки

Близько 63% українців заявляють про бойкот товарів виробників, що залишаються на ринку РФ, - Deloitte

ЄС обмірковує заборону компаніям з РФ і Білорусі використовувати ГТС країн Союзу і резервувати потужності терміналів СПГ - FT

Мінвідновлення домовилося з Румунією про важливі кроки щодо збільшення експорту

"Укренерго" для покриття дефіциту е/е залучило аварійну допомогу з Європи на третину доби, економити ресурс вкрай важливо

Зеленський: Японія надасть Україні додаткову фінансову допомогу на $1 млрд

МВФ 11 грудня розгляне виділення Україні третього траншу за програмою EFF

McDonald's має намір збільшити кількість ресторанів до 50 тис. до кінця 2027 року

Країни G7 погодили поступове запровадження обмежень на імпорт російських алмазів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА