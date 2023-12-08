Споживання е/е в Україні тримається на максимальному за поточний опалювальний сезон рівні - "Укренерго"

Споживання в Україні другу добу тримається на максимальному за поточний опалювальний сезон рівні, повідомило НЕК "Укренерго" у п'ятницю.

За його даними, добовий максимум споживання 7 грудня був на 4% вищим, ніж відповідний показник 6 грудня. Вранці п'ятниці НЕК знову фіксує високий рівень споживання, який майже дорівнює вчорашньому рекорду.

Для уникнення відключень і підтримання балансу в енергосистемі "Укренерго" змушене сьогодні знову залучити аварійну допомогу з Румунії та Польщі з 11:00 до 19:00 потужністю 400 МВт. Водночас ліміти споживання та графіки відключень не запроваджувалися і не прогнозуються.

"Для уникнення дефіциту та підтримання балансу між виробництвом і споживанням в енергосистемі зараз особливо важливо дбайливо споживати електроенергію", - просять в "Укренерго".

У компанії нагадали, що внаслідок систематичних і тривалих обстрілів укотре постраждала одна з теплоелектростанцій у східному регіоні, а в іншому регіоні в аварійний ремонт через зауваження до роботи обладнання вийшов один з енергоблоків.

Ще на деяких блоках ТЕС тривають ремонтні роботи, а сонячні електростанції не можуть працювати на максимумі своїх можливостей через щільну хмарність у всій країні.

Крім того, ремонтні бригади "Укренерго" відновили в південному регіоні одну з повітряних ліній 330 кВ, пошкоджену під час атаки дронів.