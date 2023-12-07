McDonald's має намір збільшити кількість ресторанів до 50 тис. до кінця 2027 року

Американська McDonald's Corp. планує збільшити кількість ресторанів швидкого обслуговування по всьому світу до 50 тис. до кінця 2027 року.

Це буде період найшвидшого зростання в історії компанії, йдеться в її пресрелізі.

Наразі кількість ресторанів McDonald's у більш ніж 100 країнах світу перевищує 40 тис.

Компанія також оголосила в середу про створення стратегічного партнерства з Google (входить в Alphabet Inc.) для впровадження хмарних технологій і рішень у сфері генеративного штучного інтелекту в мережі ресторанів.

Крім цього, McDonald's має намір розширити свою програму лояльності до 2027 року з нинішніх 150 млн учасників до 250 млн.

Компанія планує капіталовкладення в розмірі $2,5 млрд на 2024 рік і має намір збільшувати їх щорічно на $300-500 млн до кінця 2027 року.

Акції McDonald's втрачають у ціні 0,1% під час торгів у середу. З початку поточного року їхня вартість зросла на 8,6%.