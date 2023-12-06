У Силах оборони України служить приблизно 4,5 тис. працівників "ДТЕК" - виконавчий директор

У лавах Сил оборони України служить близько 4,5 тис. працівників енергохолдингу "ДТЕК", за час повномасштабної війни загинули 219 осіб, повідомив виконавчий директор Дмитро Сахарук.

"У нас служить наразі у середньому, враховуючи мобілізованих і демобілізованих, що відбувається щодня, 4,5 тис. наших колег. Це трохи менше 10% усіх працівників холдингу (налічує 55 тис. - ЕР). Було 5 тис., наразі трохи менше. Втрати, на жаль, дуже великі. У нас на сьогодні 219 людей загинули, 689 поранені", - сказав він у програмі OK TALK із президентом мобільного оператора "Київстар" Олександром Комаровим.

При цьому Сахарук зазначив, що близько 80% поранених після відновлення знову повертаються на службу.

Водночас, за словами виконавчого директора "ДТЕК", 48 працівників зникли безвісти, вісім - у полоні російських окупантів.

Він також уточнив, що з 219 загиблих працівників холдингу понад 20 осіб загинули під час виконання робочих завдань, здебільшого це працівники "ДТЕК Мережі" і ТЕС.

При цьому Сахарук повідомив про дефіцит кадрів, тому активно займається їх підготовкою, зокрема в рамках своєї академії "ДТЕК".

"Це тисячі людей, яких ми готуємо. І ось так намагаємося утримати кістяк, тому що ми маємо забезпечувати 24/7 функціональність наших станцій і мереж", - зазначив топменеджер "ДТЕК".

Як повідомлялося з посиланням на гендиректора "ДТЕК Енерго" Ільдара Салєєва в колонці для агентства "Інтерфакс-Україна", до роботи в шахтах компанія залучила 3 тис. працівників із числа ВПО, а також залучає жінок на допоміжні роботи в шахтах, де немає фізичного навантаження.

"В умовах нинішньої російсько-української війни, щоб підтримати шахти і замінити чоловіків, які пішли на фронт, наші жінки зголосилися спуститися під землю", - зазначив він.

На початку року Сахарук говорив про 127 загиблих працівників холдингу з початку повномасштабного вторгнення російських агресорів в Україну.