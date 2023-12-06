"ДТЕК Енерго" залучило до роботи у своїх шахтах понад 3 тис. ВПО, а також жінок замість мобілізованих працівників - СЕО

"ДТЕК Енерго" активно залучає до роботи у своїх шахтах вимушених переселенців з інших регіонів, а також жінок замість мобілізованих працівників, повідомив гендиректор компанії Ільдар Салєєв.

"Наразі майже кожен четвертий шахтар "ДТЕК Енерго" змінив вугільні лави на лави ЗСУ. Наразі вони несуть службу, захищаючи Україну. Але потреба у вугіллі нікуди не зникла. Тому замість працівників, які пішли на захист країни, ми активно залучаємо переселенців, які вимушені виїхати з рідних міст через війну", - написав він у своїй колонці для агентства "Інтерфакс-Україна" в середу.

За його словами, залучено вже понад 3 тис. осіб, які переїхали з охоплених війною населених пунктів.

Салєєв уточнив, що більшість із них не мали шахтарської спеціальності і пройшли перенавчання на виробництві.

"Серед нових працівників чимало молодих людей, які знайшли своє перше робоче місце саме на українських шахтах, і шахтарів-ветеранів 45+, які до цього вже перебували на заслуженому відпочинку", - описав ситуацію гендиректор "ДТЕК Енерго".

Як він окремо зазначив, у шахтах на допоміжних роботах, що не передбачають фізичного навантаження, також почали працювати жінки.

"В умовах нинішньої російсько-української війни, щоб підтримати шахти і замінити чоловіків, які пішли на фронт, наші жінки зголосилися спуститися під землю", - зазначив Салєєв.

"Як і за часів Другої світової війни, жінки знову підсилюють виробництво і надихають тримати удар", - наголосив він.