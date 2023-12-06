"Інтерпайп" через блокаду польсько-українського кордону в листопаді втратив $1,2 млн - директор із закупівель і логістики

Українська промислова компанія "Інтерпайп" через блокаду польсько-українського кордону в листопаді поточного року сумарно недоотримала або додатково витратила $1,2 млн, повідомив директор із забезпечення закупівель і логістики групи Олексій Яновський агентству "Інтерфакс-Україна" у відповіді на відповідний запит.

"В умовах блокади чорноморських портів основними видами транспорту для доставки клієнту продукції "Інтерпайпу" у 2023 році є автомобільний і водний, на які припадає загалом 79% відвантаженої продукції. При цьому автомобільні перевезення до європейських клієнтів є дуже важливими для нашої компанії, оскільки за підсумками дев'яти місяців на їхню частку припадало 38% від усієї відвантаженої продукції", - констатував Яновський.

За його словами, автомобілі з продукцією компанії активно перетинали польсько-український кордон через пункти пропуску "Ягодин - Дорогуськ", "Краківець - Корчова", "Рава-Руська - Гребенне", проте з 6 листопада їх було заблоковано.

"Це призвело до того, що "Інтерпайп" не доставив уже виготовлену продукцію європейським клієнтам, також частину замовлень було перенесено з листопада на грудень. Це наші прямі збитки в листопаді від страйку", - сказав директор із закупівель і логістики.

Він також повідомив, що, крім цього, є й непрямі збитки. Зокрема, щоб уникнути заблокованих пунктів пропуску, потік авто було переспрямовано на інші вільні переходи в Словаччині та Румунії. Збільшення транспортного плеча призвело до зростання вартості транспортування продукції.

Крім того, зросло навантаження на словацькі й румунські переходи, через що там утворилися черги й збільшилися простої авто.

"Наші клієнти також готуються до виставлення претензій і скасування вже укладених угод. При цьому "Інтерпайп" купував низку товарів за імпортом, який також не може перетнути кордон через блокаду. Отже, ми залишилися без потрібного імпорту, а європейські продавці цих товарів - без продажів в Україну", - наголосив Яновський.

Отже, сукупні (прямі й непрямі) збитки "Інтерпайпу" за листопад сягнули $1,2 млн, резюмував топменеджер.

Як повідомлялося, через протест польських перевізників, який розпочався 6 листопада, на прикордонних переходах "Ягодин - Дорогуськ", "Краківець - Корчова" і "Рава-Руська - Гребенне" черги на в'їзд перед заблокованими пунктами пропуску на українсько-польському кордоні з польського боку сягали 40 км. За озвученою Мінвідновлення інформацією, на українсько-польському кордоні було заблоковано 20 тис. транспортних засобів, а потік вантажних автомобілів через нього впав на 20-25%. З 23 листопада блокада українсько-польського кордону поширилася на прикордонний перехід "Шегині - Медика".

Організатори блокади, які вимагають скасувати запроваджений з війною "транспортний безвіз" для України, повідомляли, що, згідно з офіційним дозволом місцевої влади, акція триватиме до 3 січня 2024 року, проте на окремих пунктах уже є дозволи щодо її продовження до лютого.

"Інтерпайп" - українська промислова компанія, виробник безшовних труб і залізничних коліс. Її продукцію поставляють до більш ніж 80 країн світу через мережу торговельних офісів, розміщених на ключових ринках Близького Сходу, Північної Америки та Європи. У 2022 році "Інтерпайп" реалізував 384 тис. тонн трубної продукції та 87 тис. тонн залізничної продукції. Продаж залізничних продуктів здійснюється під брендом KLW.

В "Інтерпайпі" працюють 10 тис. співробітників. У 2022 році компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів 2,8 млрд грн.

У структурі компанії - п'ять промислових активів: "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод (НТЗ)", "Інтерпайп Новомосковський трубний завод (НМТЗ)", "Інтерпайп Ніко-Тьюб", "Дніпропетровський Втормет" й електросталеплавильний комплекс "Дніпросталь" під брендом "Інтерпайп Сталь".

Кінцевим власником Interpipe Limited є український бізнесмен Віктор Пінчук і члени його родини.