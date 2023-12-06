Економіка

13:21 06.12.2023

Нацбанк і Кабмін підписали оновлений меморандум для 2-го перегляду програми EFF МВФ - Пишний

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Нацбанк і Кабмін підписали оновлений меморандум для 2-го перегляду програми EFF МВФ - Пишний

Україна очікує в грудні позитивного рішення ради директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) щодо другого перегляду програми розширеного фінансування EFF і виділення третього траншу в розмірі щонайменше $900 млн, повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний.

"Ми отримали висновки на рівні персоналу (МВФ), Національний банк підписав меморандум (про економічну та фінансову політику) у новій редакції, як і уряд. Наразі ми очікуємо рішення ради директорів Міжнародного валютного фонду", - сказав він на щорічному форумі корпоративних директорів Професійної асоціації корпоративного управління в Києві в середу.

Пишний наголосив, що позитивне рішення ради директорів МВФ означатиме не лише виділення третього траншу в $900 млн, а й підтвердження підтримки міжнародних партнерів України, адже загальна рамка програми EFF обсягом $15,6 млрд становить $115 млрд у базовому варіанті та $140 млрд у негативному.

За його словами, Нацбанк, як і раніше, очікує отримання 2024 року $38 млрд зовнішньої фінансової допомоги.

Водночас голова НБУ зазначив, що ризик переривання такої підтримки залишається ключовим серед ризиків, тим паче, що поганою новиною є потрапляння у складний етап політичної турбулентності у партнерів із коаліції.

У календарі засідань ради директорів МВФ, який на на сьогодні розписаний до 15 грудня включно, питання України поки що відсутнє.

Як повідомлялося, МВФ повідомив про досягнення угоди на рівні персоналу (SLA) за оновленим переліком економічної та фінансової політик для другого перегляду програми EFF 13 листопада.

"Усі кількісні критерії ефективності на кінець червня та індикативні цілі на кінець вересня були виконані. Більшість структурних маяків також було досягнуто, відкриваючи шлях для розгляду радою директорів, що дало б змогу виділити близько $900 млн (SDR663,9 млн)", - зазначалося в заяві.

Чотирирічна програма EFF була затверджена 31 березня цього року, а перший транш $2,7 млрд виділено на початку квітня. Плановий графік програми передбачає виділення Україні після першого траншу трьох траншів по SDR664 млн (приблизно $880 млн за поточним курсом) у середині червня і жовтня цього року та наприкінці лютого наступного року за результатами першого, другого і третього перегляду, коли оцінюють виконання зобов'язань терміном на кінець квітня, червня і грудня цього року відповідно.

Теги: #мвф #нбу

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