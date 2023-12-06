Економіка

12:36 06.12.2023

Співзасновниця "Епіцентру" Галина Герега стала непрямим власником 51,3% Intersport Polska

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Співзасновниця "Епіцентру" Галина Герега стала непрямим власником 51,3% Intersport Polska

Співзасновниця ТОВ "Епіцентр К" (Київ) Галина Герега стала непрямим власником 51,3% Intersport Polska S.A. в рамках інвестиційного договору, підписаного з "Епіцентр К" і кіпрською Paravita Holding Limited (Нікосія).

Як повідомила польська компанія на Варшавській фондовій біржі 5 грудня, Герега виступає власником фонду Solidez OG Foundation (Ліхтенштейн), який є засновником Paravita Holding Limited.

Отже, у результаті приватної підписки Paravita Holding Limited на акції Intersport Polska S.A., Герега стала непрямим власником 35 млн 957,777 тис. акцій польської компанії, що дає їй 51,3% в акціонерному капіталі і 49,94% голосів.

Як повідомлялося, 19 квітня цього року Intersport Polska уклала інвестиційну угоду з "Епіцентр К", який в Україні також оперує магазинами під торговельною маркою Intersport, і Paravita Holding. Документ передбачає загальний обсяг інвестицій партнера й інвестора EUR10 млн. Цю суму, як очікується, буде використано, зокрема, для розвитку польської компанії через відкриття нових і модернізацію наявних магазинів.

17 листопада керуючий і комерційний директори відокремленого підрозділу "Інтерспорт Україна" (Intersport Ukraina) ТОВ "Епіцентр К" Юлія Максименко та Бунде Айварс увійшли до наглядової ради компанії Intersport Polska S.A.

У 2022/23 фінансовому році (завершився 31 березня 2023 року) виручка Intersport Polska збільшилася на 3,3% - до PLN239,5 млн, проте її чистий збиток зріс до PLN12,8 млн з PLN1,44 млн роком раніше.

Мережа Intersport Polska, згідно з інформацією на сайті, охоплює 37 магазинів загальною площею 33,6 тис. кв. м з персоналом близько 450 осіб.

ТОВ "Епіцентр К" створено 2003 року, відкрило свій перший гіпермаркет у Києві в грудні того самого року. На сьогодні розвиває найбільшу в країні мережу торговельних центрів "Епіцентр", яка є лідером ринку в сегменті роздрібної торгівлі товарами для дому та ремонту.

Входить до групи компаній "Епіцентр К", що розвиває також інтернет-магазин із маркетплейсом Epicentrk.ua, мережі гіпермаркетів "Нова лінія", спортивних товарів Intersport, 4F та The Athlete's foot (TAF), а також агрокомпанію "Епіцентр Агро", заводи з виробництва керамічної плитки та керамограніту Epicentr Ceramic Corporation і "Карпатська кераміка", деревообробне підприємство ЦБМ "Осмолода".

На грудень 2023 року мережа "Епіцентр" об'єднує 72 діючих ТЦ під брендами "Епіцентр" і "Нова лінія" в різних регіонах країни.

Теги: #герега #епіцентр #intersport_polska

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