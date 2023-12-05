Економіка

18:51 05.12.2023

Уламки російських снарядів поранили енергетика ДТЕК на Донеччині під час огляду об'єкта

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Уламки російських снарядів поранили енергетика ДТЕК на Донеччині під час огляду об'єкта

Енергетик ДТЕК дістав поранення під час обстрілу окупантами Донецької області, повідомила група "ДТЕК" у своєму фейсбуці.

"Ремонтна бригада ДТЕК оглядала трансформаторну станцію в Донецькій області та потрапила під обстріл. Уламки російських снарядів пробили всі засоби захисту та поранили одного з енергетиків", - ідеться в повідомленні.

Зазначено, що поранений енергетик отримав усю необхідну допомогу, а компанія продовжує підтримувати його та родину до повного одужання.

"Російським окупантам ніколи не зламати дух енергетиків. (...) Наші колеги щоденно працюють біля лінії фронту та наражають свої життя на небезпеку, щоб нести світло українським родинам", - наголосили в ДТЕК.

Як повідомлялося, за даними на початок вересня поточного року, від початку повномасштабного вторгнення Росія атакувала ТЕС "ДТЕК Енерго" понад 40 разів, унаслідок чого троє енергетиків загинули, а 32 були поранені.

 

Теги: #енергетика #дтек

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