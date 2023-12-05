Економіка

15:40 05.12.2023

ЄК дотримується своєї пропозиції про допомогу Україні в EUR50 млрд, чекає на рішення Ради ЄС - представник

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ЄК дотримується своєї пропозиції про допомогу Україні в EUR50 млрд, чекає на рішення Ради ЄС - представник

Єврокомісія (ЄК) не переглядає свою пропозицію щодо макрофінансової допомоги Україні у розмірі EUR50 млрд у рамках поповнення бюджету Євросоюзу на 2024-2027 рр., чекає на рішення Ради ЄС, заявила представниця ЄК Аріанна Подеста.

"Ця пропозиція про EUR50 млрд, як і раніше, в силі, і тепер належить Раді ухвалити рішення. Ми сподіваємося, що це станеться якнайшвидше, щоб гарантувати, що підтримку Україні, як і раніше, здійснюватимуть у найближчі місяці", - сказала прессекретар у вівторок на брифінгу в Брюсселі.

Так вона відповіла на запитання, чи не варто Єврокомісії подумати над планом "Б" і працювати над цим із 26 державами ЄС без Угорщини, щоб "підірвати можливості Орбана шантажувати Європейський Союз".

Напередодні Bloomberg повідомив, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан написав голові Євроради Шарлю Мішелю лист із закликом зняти тему відкриття переговорів про членство України в Євросоюзі з порядку денного саміту ЄС 14-15 грудня.

У цьому листі Орбан також критикує обговорення узгодження доповнень до бюджету на 2024-2027 рр. Він зазначає, що "поки що дискусії були занадто сфокусовані на необґрунтованій, незбалансованій і нереалістичній пропозиції комісії".

Теги: #єврокомісія #фіндопомога

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