У західних областях України через негоду знеструмлено майже 500 населених пунктів - Міненерго

Через негоду без електропостачання залишилися 497 населених пунктів у західних областях, повідомило Міністерство енергетики.

"У західних областях України суттєво погіршилися погодні умови. Через рясний сніг і вітер без світла 497 населених пунктів. Найбільше - у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій областях. Аварійно-відновлювальні бригади працюють у посиленому режимі, у роботі 134 бригади, 185 одиниць техніки", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі Міненерго.

Зокрема, у Львівській області знеструмлено 305 населених пунктів, із них - 184 частково. Це загалом близько 52 тис. абонентів. В Івано-Франківській області без світла 72 населених пункти (понад 19 тис. абонентів), у Тернопільській - 67 населених пунктів, з яких 9 знеструмлено частково, у Хмельницькій - 50 населених пунктів, у Закарпатській - три.

Трохи згодом "Прикарпаттяобленерго" у своєму телеграм-каналі зазначило, що на ранок повністю знеструмлено 47 населених пунктів і 54 - частково. "Причиною став значний снігопад, що тривав усю ніч. Зокрема, налипання мокрого снігу спричинило обриви проводів електромереж", - описав ситуацію оператор системи розподілу.

В Одеській області через погодні умови залишаються знеструмленими 1,7 тис. абонентів, через технологічні причини - 4 тис. Усіх планується підключити до кінця дня, зазначає Міненерго.

Через бойові дії та технічні проблеми без електропостачання в Україні 441 населений пункт.

Водночас у міністерстві наголошують, що застосування планових відключень побутових споживачів не передбачено, а ситуація в енергосистемі стабільна і контрольована.