Економіка

10:37 30.09.2023

Шмигаль: Приватний сектор наш ключовий партнер, і ми готові допомагати всім, хто виробляє якісну зброю для нашої армії

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Шмигаль: Приватний сектор наш ключовий партнер, і ми готові допомагати всім, хто виробляє якісну зброю для нашої армії

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що приватний сектор є ключовим партнером уряду, і він готовий допомагати всім, хто виробляє якісну зброю для української армії.

"Сьогодні український військово-промисловий комплекс переживає відродження, або навіть нове народження в деяких галузях і на деяких підприємствах. Ми запускаємо нові виробництва, розширюємо ті, які давали результати і до повномасштабного вторгнення, інвестуємо в нові технології та нові розробки. Ми працюємо з партнерами", - сказав Шмигаль на Форумі оборонних індустрій.

Прем'єр розповів, що у 2023 році уряд розпочав кілька експериментальних проєктів із виробництва різного типу безпілотників, а також системно спрощує бюрократичні процедури для виробництва різних типів техніки та озброєння.

"Приватний сектор наш ключовий партнер, і ми готові допомагати всім, хто виробляє якісну зброю для нашої армії", - наголосив він.

Також він звернув увагу, що сьогодні як ніколи Україна потребує ефективної роботи державних оборонних підприємств, заводів і бюро.

"Російський режим мріяв про демілітаризацію України, водночас Україна щомісяця нарощує виробництво озброєння і військової техніки", - констатував Шмигаль.

Теги: #впк #зброя #шмигаль

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