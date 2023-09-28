Економіка

14:19 28.09.2023

Виторг готелів Києва зріс удвічі, Буковеля - втричі за результатами літа 2023 року - Hotel Matrix

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Виторг готелів Києва зріс удвічі, Буковеля - втричі за результатами літа 2023 року - Hotel Matrix

Виторг на доступний номер на день RevPAR у період з 1 червня до 31 вересня порівняно з аналогічним періодом минулого року зріс у Буковелі на 234% - до 3041 грн, в Одесі - на 154%, до 695 грн, у Києві - на 102%, до 546 грн, у Львові - на 19%, до 1411 грн, повідомила керівниця проєкту Hotel Matrix Ольга Міщенко агентству "Інтерфакс-Україна".

"RevPAR - це результат, що розраховується множенням середнього тарифу на завантаження. Він є показником комерційної ефективності від експлуатації номерного фонду. Результати літа по-справжньому позитивні. Ми бачимо насамперед зростання у закладів, де є курортно-санаторний напрям, особливо відчутно в Карпатах. Одеса, завдяки тому, що в серпні було нарешті "відкрито" море, теж змогла значно поліпшити свої показники", - повідомила Міщенко.

Завантаження готелів у червні-серпні 2023 року в Буковелі сягнуло 78% (проти 50% влітку 2022 року), у Львові становило 54% (50%), в Одесі - 29% (21%), у Києві - 28% (15%).

Показники ADR (середній тариф) по готелях у Буковелі - 3878 грн (1810 грн влітку 2022 року), у Львові - 2598 грн (2359 грн), в Одесі - 2383 грн (1333 грн), у Києві - 1956 грн (1854 грн).

Hotel Matrix - веб-продукт готельної аналітики, над розробкою якого працюють українські розробники. Запущений у травні 2020 року. Наразі до Hotel Matrix під'єднано 202 готелі України, 18 у Польщі та два в Казахстані.

Теги: #готелі #зростання #виручка

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