Економіка

10:37 26.09.2023

Уряд заборонив правоохоронцям втручатися в митний контроль товарів - Гетманцев

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Уряд заборонив правоохоронцям втручатися в митний контроль товарів - Гетманцев

Кабінет Міністрів України постановою від 19 вересня 2023 року виключив пункт 14 із Вичерпного переліку підстав, за наявності яких митним органом може проводитись огляд (переогляд) товарів, яким передбачалася можливість надання правоохоронцями обов’язкових до виконання доручень на проведення огляду.

"Урядом поставлено крапку в можливості правоохоронців втручатися у процес здійснення митного контролю товарів шляхом направлення доручень митникам щодо здійснення митного огляду товарів, та залучення їх до таких оглядів", - написав голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у телеграмі.

Голова комітету попросив бізнес інформувати його особисто або комітет про випадки ігнорування правоохоронцями вищезгаданого рішення уряду або втручання в процес митного оформлення.

"Нагадую митникам про відсутність підстав для прийняття будь-яких листів від правоохоронців щодо їх участі в митних процедурах або впливу на них", - додав Гетманцев.

 

Теги: #митниця #гетманцев

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