Економіка

16:55 25.09.2023

Україна залучила $100 млн від Світового банку під гарантію Великої Британії

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Україна залучила $100 млн від Світового банку під гарантію Великої Британії

Україна в понеділок отримала $100 млн від Світового банку під гарантію Великої Британії, вони будуть спрямовані на часткову компенсацію витрат держбюджету, здійснених для відшкодування пенсійних виплат за липень 2023 року, повідомило Міністерство фінансів.

Воно уточнило, що ці кошти є частиною п'ятого додаткового фінансування проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення сталого державного управління в Україні" PEACE in Ukraine.

Міністр фінансів Сергій Марченко подякував уряду Великої Британії та команді СБ за конструктивну співпрацю та мобілізацію фінансових ресурсів на нагальні бюджетні потреби України, що дає змогу зберігати макрофінансову стабільність і забезпечувати пріоритетні видатки держбюджету.

Загальний обсяг фінансової допомоги Великої Британії з лютого 2022 року досяг $1,6 млрд, зазначив Мінфін.

Згідно з даними Мінфіну на 21 вересня 2023 року, від початку року зовнішнє фінансування держбюджету сягнуло $30,96 млрд порівняно з $32,10 за весь минулий рік, а 22 вересня було отримано ще на EUR1,5 млрд черговий транш макрофінансової допомоги ЄС.

Загалом цього року Україна очікує надходження від партнерів на підтримку бюджету понад $42 млрд, плануючи залучити стільки ж і наступного року.

Теги: #україна #світовий_банк

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