Економіка

15:29 25.09.2023

Експорт українського зерна "не ламає" польський ринок - KSE

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Експорт українського зерна "не ламає" польський ринок - KSE

Ціни на пшеницю для польських і українських сільгоспвиробників дуже різняться, повідомив доцент Київської школи економіки (KSE) Олег Нів'євський за результатами проведеного нею дослідження.

"Два доволі цікавих висновки просто з графіка цін: перший - польські фермери зараз майже вдвічі мають більший виторг. Чому - причини всім відомі. Ми у війні, логістика дуже дорога, ризики, обмежені експортні можливості тощо", - зазначив він у телеграм-каналі у понеділок.

Другий висновок - динаміка польських цін загалом відповідає динаміці світових цін.

"Тобто не видно, щоб наш експорт їм "ламав" ринок", - резюмував експерт.

 

Теги: #зерно #kse

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