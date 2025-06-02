Інтерфакс-Україна
Події
13:53 02.06.2025

KSE відкрив новий кампус в Оболонському районі Києва

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Університет "Київська школа економіки" (KSE) відкрив новий кампус в Оболонському районі Києва, повідомив президент KSE Тимофій Милованов.

"KSE відкрило новий кампус на Оболоні. Нас привітали посол США (ми американська компанія), міністр фінансів, голова районної державної адміністрації. Ми віримо в те, що наше майбутнє визначається нашими діями, а не нашою долею", - написав Милованов в мережі Facebook і опублікував фото.

KSE — приватний університет та дослідницький центр, заснований у 1996 році. Функціонує як неприбуткова організація, зареєстрована у США. З 2022 року донори KSE спрямували понад $150 млн на гуманітарні, оборонні та освітні проєкти, зокрема на розвиток університетської інфраструктури.

Як повідомлялося, у кінці квітня KSE купив новий кампус – "Гольф Клуб" в Оболонському районі Києва, вартість угоди склала $18 млн. KSE планує інвестувати $10 млн у внутрішню реконструкцію нового кампусу.

Теги: #kse #кампус

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