Університет "Київська школа економіки" (KSE) відкрив новий кампус в Оболонському районі Києва, повідомив президент KSE Тимофій Милованов.

"KSE відкрило новий кампус на Оболоні. Нас привітали посол США (ми американська компанія), міністр фінансів, голова районної державної адміністрації. Ми віримо в те, що наше майбутнє визначається нашими діями, а не нашою долею", - написав Милованов в мережі Facebook і опублікував фото.

KSE — приватний університет та дослідницький центр, заснований у 1996 році. Функціонує як неприбуткова організація, зареєстрована у США. З 2022 року донори KSE спрямували понад $150 млн на гуманітарні, оборонні та освітні проєкти, зокрема на розвиток університетської інфраструктури.

Як повідомлялося, у кінці квітня KSE купив новий кампус – "Гольф Клуб" в Оболонському районі Києва, вартість угоди склала $18 млн. KSE планує інвестувати $10 млн у внутрішню реконструкцію нового кампусу.