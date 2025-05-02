KEY Group допоможе KSE у створенні нового університетського кампусу

Інжинірингова компанія KEY Group залучена для комплексного управління проєктом реновації будівель нового кампусу Київської школи економіки (KSE) на Оболонській набережній у Києві, повідомляє пресслужба компанії.

Як зазначається у релізі, задачею проєкту є максимальне збереження існуючих будівель, ландшафту та зеленої зони, створення відкритого і комфортного середовища для навчання, спорту, відпочинку громади, а також збереження спортивної інфраструктури, включно з функцією гольф-клубу.

"Ми вважаємо ідею створення сучасного відкритого кампусу фантастично прогресивною. Вона повністю відповідає тим цінностям, які ми поділяємо у нашій роботі — сталий розвиток, інновації, інклюзивність. Наразі ми працюємо над вивченням стану існуючих будівель і розробляємо концепцію їхньої адаптації для освітньої функції. Особливу увагу приділяємо забезпеченню всіх навчальних аудиторій укриттями для безпеки студентів та команди Університету KSE", — сказала директорка KEY Group Любов Цапенкова.

В рамках проєкту KEY Group співпрацює з архітектурним бюро ФОРМА задля створення простору, який відповідатиме високим очікуванням майбутніх студентів, викладачів і міжнародної наукової спільноти.

Команда KEY Group має великий досвід управління інфраструктурними проєктами, зокрема, реалізацію одного з найбільших зернових терміналів у Чорноморському регіоні для компанії Cargill в Одеській області. Ми об'єднуємо професіоналів із багаторічним досвідом у сфері будівництва, експлуатації та модернізації будівель і об’єктів нерухомості.

Kyiv School of Economics — приватний університет та дослідницький центр, заснований у 1996 році. Функціонує як неприбуткова організація, зареєстрована у США. З 2022 року донори KSE спрямували понад $150 млн на гуманітарні, оборонні та освітні проєкти, зокрема на розвиток університетської інфраструктури.