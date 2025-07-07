Інтерфакс-Україна
Інвестиції
15:58 07.07.2025

Акселератор Defence Builder запустив синдикативні інвестиції від $1000 в українські оборонні стартапи

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Засновники оборонного акселератора Defence Builder - Sigma Software Labs, Київська школа економіки (KSE) та Buntar Aerospace - запустили механізм синдикативних інвестицій в українські defense tech стартапи з мінімальним чеком від $1000.

"Інвестори отримують доступ до стартапів, які вже працюють з: ППО, дронами (повітря, суша, море), РЕБ, ШІ та автоматизацією, розмінуванням. Український оборонпром - це не просто підтримка фронту. Це вже про ринок, виробництво, робочі місця", - написав в Facebook президент KSE Тимофій Милованов.

За його словами, у 2024 році українські defence-стартапи залучили $50 млн – у 10 разів більше, ніж минулого року. У 2025 році, за прогнозами KSE, очікується $100 млн, додав він.

Згідно з інформацією на сайті акселератора, наразі платформа у закритій бета-версії з обмеженим доступом. Для отримання умов щодо інвестування потрібно заповнити форму, після верифікації буде надана інформація.

Інвесторами можуть стати юридичні та фізичні особи. Вони отримають доступ до стартапів, що вже працюють з ППО, повітряними, наземними та морськими дронами, технологіями радіоелектронної боротьби, ШІ-рішеннями та автоматизацією, а також з технологіями розмінування.

"Українські оборонні компанії рухаються швидко, швидше, ніж капітал, доступний для їх підтримки. Досі такі угоди були доступні лише для нішевих венчурних капіталістів. Тепер є спосіб це змінити. Щоб зберегти ці технології всередині країни та побудувати стійку оборонну економіку, нам потрібно значно інвестувати та підтримувати масштабування виробництва та команд тут, в Україні", - пояснила директор з інвестицій Sigma Software Labs Дар’я Янієва.

Милованов у відповідях на запитання під своїм постом уточнив, що мова йде про отримання частки у власності, структурування відбуватиметься за межами України.

Defence Builder – це акселератор для українських оборонних технологій, заснований у 2024 році за участі Sigma Software Labs, KSE та Buntar Aerospace. Засновники мають понад 10 років досвіду у венчурному бізнесі та технологіях, понад $55 млн інвестицій у 120+ стартапів, а також займають активну роль у створенні міжнародної екосистеми підтримки оборонних інновацій.

 

 

 

Теги: #kse #buntar_aerospace #defence_builder

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