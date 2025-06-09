Інтерфакс-Україна
Події
15:17 09.06.2025

Корпус "Хартія" і KSE розпочинають спільні освітні та технологічні проєкти

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Корпус "Хартія" і KSE розпочинають спільні освітні та технологічні проєкти

Корпус "Хартія" і Київська школа економіки (KSE) у межах співпраці створюють освітні програми для військовослужбовців, що охоплюють теми економіки воєнного часу, логістики, кризового управління та цифрових технологій.

Програми базуються на практиці, адаптовані до реалій фронту, і спрямовані на розвиток лідерів, здатних діяти в умовах високої невизначеності.

"Освіта — це фундамент, на якому ми формуємо нове українське військо. У партнерстві з KSE ми відкриваємо для бійців доступ до знань, що допомагають ухвалювати рішення, впроваджувати зміни і будувати спроможність у кожному підрозділі. Це ще один крок до війська, яке перемагатиме якістю", - зазначив командир корпусу "Хартія", полковник Ігор Оболєнський.

Зазначається, що KSE разом із офіцерами "Хартії" працюватимуть над інженерними рішеннями в галузі штучного інтелекту, захищеного зв’язку, обробки даних, прогнозування ризиків та управління складними системами.

"Для KSE співпраця з корпусом "Хартія" — велика честь. Освіта й оборона мають діяти разом, тож ми готуватимемо інженерів і аналітиків, які однаково впевнено почуваються у воєнний час та в економіці нової епохи. Підрозділ отримає доступ до наших курсів і лабораторій, а студенти — реальні знання від захисників. Це посилює оборону і спроможність економіки вже сьогодні й закладає фундамент для конкурентної України завтра", - сказав президент KSE Тимофій Милованов.

Студентів і дослідників залучатимуть  до практичних викликів, що  дозволить формувати нове покоління аналітиків і розробників.

 

 

 

 

Теги: #хартія #проєкти #kse

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