На базі НТУ "ХПІ" відкрився Інноваційний кампус за підтримки холдингу UFuture

На базі Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" відкрився Інноваційний кампус для підготовки IT-фахівців, реалізований за підтримки холдингу UFuture.

Згідно з пресрелізом, у рамках проекту проводиться реновація двоповерхової будівлі колишньої їдальні університету площею 2,7 тис. кв. м. Кампус розрахований на 300 студентів.

Перший поверх будівлі включає навчальний кластер та конференц-зал, на другому - клаб-офіси та коворкінги. Роботи планується завершити у 2022 році.

"Новий кампус має допомогти молоді, яка хоче розвиватися та пов'язує своє майбутнє з Україною. Світ швидко змінюється, нам потрібно більше таких проектів. Незалежно від зовнішніх чи внутрішніх обставин, ми продовжимо створювати інноваційну інфраструктуру", - наведено у пресрелізі слова засновника UFuture Василя Хмельницького.

Будівництво кампуса фінансується, зокрема, за рахунок інвестицій UFuture та харківської IT-компанії NIX Solutions у розмірі 8 млн грн. Фонд K.FUND Хмельницького також надав 10 млн грн на закупівлю обладнання.

Як повідомила пресслужба UFuture, нова технологія підготовки IT-фахівців, що застосовується в кампусі, передбачає перехід від декларативної до проектної схеми навчання та отримала підтримку з боку Міністерства освіти і науки України.

UFuture - холдингова компанія, яка об'єднує бізнес- та соціальні проєкти Хмельницького. Має диверсифікований портфель активів у сфері нерухомості, інфраструктури, промисловості, відновлюваної енергетики, фармацевтики та IT. Вартість активів UFuture оцінюється в $500 млн. Загальна капіталізація бізнесів, у які вона інвестувала, становить до $1 млрд.