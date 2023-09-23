Девелопери житла адаптують соцінфраструктуру до підвищених вимог інклюзивності та енергобезпеки

Українські девелопери адаптують об'єкти соціальної інфраструктури у своїх житлових проєктах до підвищених вимог інклюзивності та енергобезпеки, відповідаючи на виклики воєнного стану, повідомили компанії в опитуванні, проведеному агентством "Інтерфакс-Україна".

За словами співзасновника і керуючого партнера групи компаній DIM Олександра Насіковського, на сьогодні питання безпеки в об'єктах соціальної інфраструктури, як і в житлових будинках, потребують комплексного підходу.

"У своїх проєктах ми застосовуємо трирівневу систему безпеки, куди також входить безпека енергетична. У проєктах забезпечується можливість використання за потреби альтернативних джерел генерації енергії, посилені засоби автоматизації інженерних комунікацій. У будівлях встановлюють склопакети зі склом нового покоління, яке дає змогу сонячному світлу проникати всередину приміщення, але не пропускає сонячного тепла, використовують термостійку мінеральну вата для утеплення", - зазначив він.

У портфелі групи компаній DIM на різних стадіях реалізації перебувають школи та дитячі садки. Зокрема, у ЖК Lucky Land заплановано будівництво шести дитсадків, а також реалізується проєкт школи, оператором якої стане КМДШ. У Park Lake City компанія реалізує початкову школу, ком'юніті-центр із рестораном і дитячий садок на 180 місць.

Автономність життя стала одним із важливих чинників у девелопменті під час воєнного стану, вважає керівник проєкту Greenville Park Олексій Шматок. За його словами, принцип "місто в місті" став ще актуальнішим з огляду на повітряні тривоги та комендантську годину.

"Постійні повітряні тривоги, комендантська година, ракетна загроза - причини, через які людина хоче мати всю необхідну інфраструктуру зовсім поруч, на відстані 10-15 хвилин ходьби. Паркінг, сховище, магазин, аптека, дитячий майданчик, школа, кафе - усе на території ЖК, щоб у разі небезпеки швидко дістатися всюди", - пояснив він у коментарі агентству.

Нарівні з автономністю важливу роль на сьогодні відіграє інклюзивність простору. За словами Шматока, підземні паркінги в проєкті Greenville спроєктовані з урахуванням вимог інклюзивності, адже ці приміщення також використовуватимуть як сховища.

"Тотальна інклюзивність - це наша нова реальність. Враховуючи велику кількість людей, які внаслідок війни отримують поранення та інвалідність, кожен відповідальний девелопер обов'язково має проєктувати й робити у своїх об'єктах, чи то соціальних, чи то комерційних, усе необхідне, щоб усі люди повноцінно й безперешкодно могли користуватися ними, жили комфортно й не відчували жодних обмежень", - розповів агентству "Інтерфакс-Україна" директор із маркетингу City One Development Дмитро Новіков.

На території ЖК "Новопечерські Липки" заплановано будівництво ще однієї школи і дитсадка, які також буде реалізовано з урахуванням норм інклюзивності та енергоефективності, повідомив Новіков.

За його словами, на сьогодні найбільш енергонезалежним об'єктом соцінфраструктури девелопера є дитячий садок Leapkids.

"Ще під час будівництва було застосовано інноваційні технології та енергоефективні рішення, які дають змогу дитячому садочку бути незалежним від міських мереж: сонячні колектори для обігріву та гарячого водопостачання, система водопідготовки й очищення, спеціальні свердловини отримують геотермальну теплову енергію, яка переробляється у фізично відчутне тепло. Працює система вентиляції з рекуперацією", - зазначив він.

Зі свого боку компанія KAN Development продовжує будівництво школи А+ на території ЖК "Файна Таун" та реалізує зону відпочинку з басейном у ЖК "Республіка", повідомили агентству у пресслужбі девелопера.

"KAN коригує проєкти комплексів, додаючи укриття для потреб дітей і вчителів, а також регулює опалення будинків налаштуваннями власної теплової котельні. Ми вітаємо на своєму порозі людей із різними фізичними можливостями: входи в будівлі спроєктовані без сходів, нахил пандуса для доступу до внутрішніх дворів становить 10%, а у вхідних групах житла та комерційних приміщень - 2-3%", - повідомила компанія.

У портфелі "Інтергал-Буд" у столичному регіоні - чотири збудовані освітні заклади, триває будівництво дошкільного навчального закладу в ЖК "Сирецькі сади", повідомила комерційний директор компанії Анна Лаєвська.

"Школи в наших ЖК відповідають актуальним вимогам щодо енергоекономії та інклюзивності. Більше того, ми враховуємо наш попередній досвід та відгуки операторів освіти, які орендують ці будівлі, для покращення проєктів у майбутньому", - наголосила експерт.