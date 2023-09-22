ЄК виплатила Україні чергові EUR1,5 млрд із пакета макрофінансової допомоги в EUR18 млрд - комюніке

Єврокомісія (ЄК) в п'ятницю оголосила про виплату Україні EUR1,5 млрд у рамках макрофінансової допомоги, що передбачає EUR18 млрд.

"З урахуванням сьогоднішньої виплати Україна цього року одержала EUR13,5 млрд у рамках пакета "Макрофінансова допомога плюс". Ця підтримка допоможе Україні продовжувати виплачувати зарплати та пенсії, а також підтримувати роботу основних державних служб, як-от лікарні, школи та житло для переселенців", - повідомляють у комюніке ЄК, оприлюдненому в Брюсселі.

Зазначено, що за допомогою цього європейського інструменту Україна покриває свої нагальні потреби у фінансуванні, користуючись "стабільною, передбачуваною і значною фінансовою підтримкою у 2023 році".

Це фінансування, пояснюють у Брюсселі, також дасть змогу відновлювати критично важливу інфраструктуру: енергетичні об'єкти, водні системи, транспортні мережі, дороги та мости.

Єврокомісія також повідомляє, що ця виплата чергового траншу макрофінансової допомоги Євросоюзу Україні відбулася після того, як 25 липня ЄК констатувала, що Київ "продовжує домагатися задовільного прогресу в реалізації узгоджених політичних умов і дотримується вимог щодо звітності, які спрямовані на забезпечення прозорого та ефективного використання коштів".