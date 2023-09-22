Економіка

14:13 22.09.2023

Ворог активізував удари по Бериславському та Херсонському районах, за добу було скинуто 14 керованих авіабомб - ОК "Південь"

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Ворог активізував удари по Бериславському та Херсонському районах, за добу було скинуто 14 керованих авіабомб - ОК "Південь"

Керівниця пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк повідомила про активізацію ударів з боку противника по Бериславському та Херсонському районах, зокрема збільшилося використання авіабомб та артилерійських обстрілів.

"Так, справді, ворог активізував свої удари по прибережних населених пунктах по правому березі - це Бериславський і Херсонський район. Активізував, зокрема, використання авіації, за минулу добу було скинуто 14 керованих авіабомб", - сказала Гуменюк на онлайн-брифінгу в Media Center Ukraine - Ukrinform.

За її словами, це свідчить про те, що ворог використовує тактику "випаленої землі", намагаючись у такий спосіб зупинити Сили оборони України. Гуменюк повідомила, що понад 20 будинків було знищено внаслідок авіаударів росіян. Також посилено артилерійські обстріли з боку противника.

"Тобто не маючи розуміння, звідки очікувати просування, вони намагаються знищувати все - зокрема атакуючи цивільну, сільськогосподарську, соціальну та промислову інфраструктуру", - наголосила Гуменюк.

Вона нагадала, що внаслідок обстрілів населених пунктів Херсонської області загинули семеро осіб, 12 дістали поранень.

"Це говорить про те, що активізується терористична компонента ворожа, з акцентом на цивільне населення. Для того, щоб вносити внутрішній розлад та імітувати нездатність українських Сил оборони захистити населення", - зазначили в ОК "Південь".

Теги: #війна #ок_південь

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