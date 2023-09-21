Україна отримала черговий грант на $1,25 млрд від США через Світовий банк

Грант від США розміром $1,25 млрд надійшов у четвер до державного бюджету України через Цільовий фонд багатьох донорів Світового банку, повідомило Міністерство фінансів.

Воно уточнило, що кошти є частиною п'ятого додаткового фінансування в рамках проєкту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine).

Його метою є часткова компенсація видатків державного бюджету, зокрема соціальних і гуманітарних, не пов'язаних зі сферою безпеки та оборони.

У 2023 році Україна отримала $9,7 млрд прямої бюджетної підтримки від США у формі грантів. Залучене фінансування спрямовують на відшкодування видатків держбюджету: забезпечення пенсійних виплат, виплат співробітникам ДСНС, оплату праці медпрацівників, які надають послуги за Програмою медичних гарантій, держслужбовців і педагогів.

"Від початку повномасштабної війни до держбюджету України вже надійшло $21,7 млрд від Сполучених Штатів. Фінансова допомога від США надається на безповоротних умовах, що дозволяє не збільшувати боргове навантаження на держбюджет. Вдячний уряду США за солідарність і масштабну підтримку", - наводяться у пресрелізі слова міністра фінансів України Сергія Марченка.

Як повідомлялося, уряд України розраховує до кінця цього року отримати від США ще $3,3 млрд, а наступного року - $12-14 млрд, однак для цього американські законодавці мають затвердити відповідні федеральні бюджети. Поки що триває дискусія з цього питання.

Мінфін додав, що спільно з компанією "Делойт Консалтинг", що реалізує проєкт USAID SOERA, здійснює моніторинг використання прямої бюджетної підтримки уряду США, а з аудиторською компанією PriceWaterhouseCoopers Ukraine - перевірку узгоджених процедур з метою визначення допустимих державних видатків, здійснених Україною у 2022 році.

Крім того, для підвищення прозорості та підзвітності використання зовнішнього фінансування Мінфін публікує детальну інформацію про видатки державного бюджету 2022 року та першого кварталу 2023 року, які компенсували іноземні партнери, зокрема США, у рамках проєкту Світового банку PEACE in Ukraine.