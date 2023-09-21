Економіка

13:56 21.09.2023

АРМА не скасовуватиме конкурс з вибору керуючого IDS Ukraine

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АРМА не скасовуватиме конкурс з вибору керуючого IDS Ukraine

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА), не має підстав для оголошення нового конкурсу на управління активами групи International Distribution Systems Limited, повідомляла пресслужба АРМА.

"Агентство з розшуку та менеджменту активів не має законних підстав для оголошення нового конкурсу на управління 100% корпоративних прав ПрАТ "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар" (880 тис. простих іменних акцій вартістю 8,8 млн грн) і 100% корпоративних прав ПрАТ "Індустріальні та дистрибуційні системи" (2,5 тис. простих іменних акцій вартістю 4,5 млн грн), що входять до компанії International Distribution Systems Limited", - ідеться в опублікованому в четвер на сайті АРМА повідомленні.

В агентстві нагадали, що отримали в управління корпоративні права кіпрського підприємства IDS Ltd у вигляді 100% частки статутного капіталу ПрАТ "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар" на підставі чинної постанови Шевченківського районного суду м. Києва від 11 листопада 2022 року.

"Станом на 21 вересня 2023 року судових рішень, які б скасовували арешт цього активу, до агентства не надходило", - повідомили в АРМА, додавши, що рішення щодо обрання переможця конкурсу з добору управителя заарештованими активами ТОВ "Карпатські мінеральні води" залишається чинним.

Як повідомлялося, у червні 2022 року правоохоронні органи заарештували корпоративні права IDS Ukraine (компанії-власника торговельної марки "Моршинська"), які в листопаді 2022 року було передано до Агентства з розшуку та менеджменту активів. 10 лютого 2023 року агентство оголосило про прийом документів на конкурс із пошуку управителя для зазначених активів.

Як повідомлялося, Бюро економічної безпеки (БЕБ) України 23 листопада 2022 року повідомило про арешт корпоративних прав росіян-акціонерів IDS Ukraine задля уникнення виведення ними з України активів семи підприємств із виробництва та реалізації питної води. За даними БЕБ, ці підприємства перебувають у їхній фактичній власності через підконтрольну офшорну компанію-нерезидента.

АРМА оголошувало про перемогу "Карпатських Мінеральних Вод" в організованому агентством конкурсі з вибору управителя заарештованими активами виробників і дистриб'юторів мінеральних вод, зокрема, "Моршинської". Після оцінки заарештованих корпоративних прав із переможцем відбору планують укласти договір управління.

IDS Ukraine - українська група компаній, заснована 1996 року, найбільший національний виробник бутильованих вод. До складу холдингу входить Моршинський завод мінеральних вод "Оскар", "Миргородський завод мінеральних вод", дистриб'юторська компанія "ІДС" і оператор доставки води "ІДС Аква Сервіс".

ГК володіє торговими марками "Моршинська", "Миргородська", "Аляска" і "Аква Лайф".

Теги: #конкурс #арма #ids_ukraine

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