В Україні залишаються знеструмленими 406 населених пунктів, у понеділок продовжилися обмеження ВДЕ-генерації - "Укренерго"

Станом на 19 вересня в Україні через бойові дії або з інших причин без світла залишаються 406 населених пунктів.

"Унаслідок ракетних та артилерійських обстрілів є пошкодження в мережах на Дніпропетровщині, Харківщині, Херсонщині. Відновлення живлення відбувається за безпекової ситуації та з дозволу військових", - повідомило НЕК "Укренерго" у вівторок.

Також із технічних причин є знеструмлення споживачів у Чернігівській області, тривають ремонтні роботи.

Як поінформували в компанії, 18 вересня в понеділок для збалансування енергосистеми вкотре обмежувалася робота ВДЕ-генерації з 12:16 до 13:31 з максимальною потужністю в окремі години 300 МВт.

В "Укренерго" зазначили, що у вівторок здійснюється імпорт електроенергії зі Словаччини загальним обсягом 790 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 200 МВт.

Експорт здійснюється до Словаччини та Молдови загальним обсягом 3 840 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 381 МВт.