Румунія високо оцінила представлений Україною план з експорту зерна

Міністр сільського господарства та сільського розвитку Румунії Флорін-Іонуц Барбу під час онлайн-зустрічі з міністром аграрної політики та продовольства України Миколою Сольським у вівторок високо оцінив представлений на засіданні координаційної групи при Європейській комісії план дій щодо експорту зерна, повідомила пресслужба Мінаропролітики.

Згідно з повідомленням, сторони обговорили питання співпраці в аграрній галузі між Україною та Румунією, зокрема умови та механізми експорту української сільськогосподарської продукції до Румунії.

Барбу наголосив, що Румунія й надалі допомагатиме Україні в питанні експорту та транзиту агропродукції.

Український міністр подякував румунському колезі за підтримку і наголосив, що пропозиції Румунії щодо постачань зернових прийнятні, й Україна готова їх врахувати.

Український і румунський міністри домовилися протягом 30 днів напрацювати спільний план подальшої співпраці.

Як повідомлялося, у понеділок прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку звернеться до міністрів сільського господарства та економіки країни з проханням затвердити спільне розпорядження про продовження заборони на імпорт української агропродукції на 30 днів. Раніше Румунія не підтримала дії коаліції прифронтових країн, зокрема Польщу, Угорщину та Словаччину, і не запровадила односторонньої заборони на імпорт української пшениці, ріпаку, кукурудзи, соняшнику після скасування обмежувальних заходів Європейської комісії 15 вересня.

ЄК 2 травня запровадила тимчасове обмеження на імпорт української сільгосппродукції до п'яти держав-членів ЄС - Польщі, Болгарії, Угорщини, Румунії та Словаччини. Ті стверджували, що українське зерно б'є по їхньому ринку і шкодить фермерам. 5 червня обмежувальні заходи було пролонговано до 15 вересня.

Після зняття обмежень на імпорт української агропродукції Польща, Угорщина і Словаччина запровадили односторонні заборони. Польща розширила список заборонених до імпорту продуктів за рахунок борошна і круп. Угорщина довела цей список до 25 товарних позицій.