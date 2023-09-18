Економіка

18:08 18.09.2023

"Київтеплоенерго" відремонтувало тепломережу на Оболонському проспекті

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"Київтеплоенерго" відремонтувало тепломережу на Оболонському проспекті

Комунальне підприємство (КП) "Київтеплоенерго" відремонтувало трубопровід, яким здійснюють постачання тепла понад 7 000 жителів на Оболоні.

"Київтеплоенерго" усунуло пошкодження тепломережі на Оболонському проспекті, яке було виявлене під час проведення гідравлічних випробувань", - повідомила компанія в телеграмі у понеділок.

Як поінформували в КП, ідеться про магістральний трубопровід діаметром 500 мм, від роботи якого залежить надійність теплопостачання всього мікрорайону. Тепломережу тут було прокладено у 1974 році, й за майже півстоліття вона вичерпала свій ресурс. За останні два роки тут сталося 11 пошкоджень, і експлуатаційних, і виявлених під час гідравлічних випробувань.

"Аварійна бригада "Київтеплоенерго" демонтувала частину пошкодженого трубопроводу, фахівці виконали її тепло- та гідроізоляцію. Роботи проходили у напівпрохідному колекторі", - доповнили в компанії.

Завдяки проведеному ремонту на трубопроводі покращиться теплопостачання для 17 житлових будинків, у яких мешкають понад 7 100 киян та розташовані чотири навчальні заклади.

 

Теги: #оболонь #київтеплоенерго

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